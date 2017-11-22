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Кабмин создал новый набсовет "Нафтогаза" с гражданами Британии, США, Канады и Франции
12:58 22.11.2017 |
Кабинет Министров Украины утвердил новый состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".
Соответствующее решение принято во время сегодняшнего заседания правительства, передает Depo.ua.
"Я предлагаю сегодня правительству принять решение об утверждении нового состава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз -Украины". Сразу после того, как несколько членов наблюдательного совета оставили должности, я начал консультации с международными партнерами относительно формирования нового профессионального состава", - отметил Гройсман.
После этих слов министры проголосовали за обновленный состав надзорного органа:
Клэр Спотисвуд - имеет многолетний опыт в нефтегазовом секторе, работала в национальном регуляторе Великобритании,
Бруно Лестуа - работал на руководящих должностях крупнейшей государственной энергетической компании Франции,
Амос Хоштайн - бывший дипломат США, который помогал Украине в вопрос реверса газа, работал в Госдепе США.
Стив Хейсем- гражданин Канады, один из лучших экспертов в мире в разведывательной деятельности и добыче газа
Александр Гриценко - председатель правления "Укрэксинбанка".
Сергей Попик - советник министра по международным вопросам.
"Таким образом, мы сегодня формируем полноценный наблюдательный совет из специалистов. Этот отбор мы делали совместно с нашими международными партнерами. И перед новым советом будет стоять вопрос повышения эффективности дел компании, проведения быстрого разделения добычи, транспортировки и трейд, уменьшение затрат компании, увеличение доходов и поступлений в государственный бюджет. И содействие демонополизации рынка", - подчеркнул Гройсман.
Напомним, что споры между "Нафтогазом" и правительством продолжаются с весны. 29 марта Кабмин Украины одобрил решение увеличить состав наблюдательного совета "Нафтогаза" с пяти до семи человек. После этого четверо из пяти членов наблюдательного совета НАК (Маркус Ричардс, Чарльз Проктор, Пол Уорвик и Юлия Ковалив) заявили о том, что могут покинуть компанию.
Публичным поводом для этого было названо невыполнение правительством плана по корпоративному управлению компанией.
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