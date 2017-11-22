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Ощадбанк привлек 3 млрд гривен рефинансирования НБУ
20:09 21.11.2017 |
Государственный Ощадный банк привлек 3 млрд гривен рефинансирования Национального банка.
Об этом Українським Новинам сообщили в Ощадбанке.
15 ноября состоялся тендер НБУ по поддержанию краткосрочной ликвидности.
По результатам тендера Ощадбанк привлек от Национального банка 3 млрд гривен на 84 дня под 15,5% годовых под залог ОВГЗ.
"Указанная операция была осуществлена прозрачно в полном соответствии с действующей нормативной базой регулятора. Необходимость в привлечении рефинансирования обусловлена значительным объемом операций по кредитованию крупных корпоративных клиентов реального сектора экономики. Несмотря на то, что Ощадбанк остается одним из лидеров по приросту срочной ресурсной базы в национальной валюте, которая за 9 месяцев текущего года выросла на 7,7 млрд гривен, объем гривневой ликвидности недостаточен для полного покрытия потребностей клиентов в кредитовании", - сообщили в Ощадбанке.
Банк отмечает, что указанное рефинансирование принципиально отличается от того, что банки массово привлекали ранее во время кризиса.
В частности, речь идет о диверсификации источников финансирования.
Учитывая объективную тенденцию роста процентных ставок привлечения на рынке, банк использует рыночный подход к управлению своей ликвидностью, сохраняя при этом эффективность.
Как сообщали Українські Новини, 100% акций ПАО "Ощадбанк" находится в государственной собственности.
По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 2-е место (220,7 млрд гривен) среди 88 действующих банков.
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