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Компания FreshForex увеличивает размер вознаграждения в конкурсе для аналитиков
17:20 21.11.2017 |
Компания FreshForex, которая недавно запустила конкурс для аналитиков, наращивает размер финансового вознаграждения. Отныне за правильно составленные прогнозные данные по выбранным инструментам для торговли участникам конкурса предоставляется возможность получить 150 долл.
Брокер напоминает, что для того, чтобы принять участие в этой программе, трейдеру нужно пройти регистрацию, а также верификацию во FreshForex, спрогнозировать поведение любых инструментов, предлагаемых компанией, и разместить прогноз в специально отведенном для этого разделе на форуме компании. Стоит отметить, что к публикации необходимо прикрепить скриншот, демонстрирующий график движения цены актива согласно прогнозу.
Лучшие аналитики будут определяться с помощью голосования. 10 участников, прогнозы которых будут самые точные, будут награждены. Стоит отметить, что размер приза будет зависеть от места, которое займет участник в конкурсе (10-150 долл.).
Компания напоминает, что конкурс будет длиться до 29.11.2017.
По материалам: IAFT News
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