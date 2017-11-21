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Нафтогаз повысил цены на газ для промышленности на 2,3%
14:44 21.11.2017 |
Компания Нафтогаз Украины опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 декабря 2017 г., для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Об этом сообщает пресс-служба компании.
По сравнению с ценами на ноябрь этого года, в декабре цены увеличены на 2,3-2,4%.
Минимальная цена за тысячу кубометров газа, отпускаемого на условиях предоплаты, составит 9019,2 грн.
С подробными условиями коммерческого предложения Нафтогаза можно ознакомиться здесь.
Ранее сообщалось, что в ноябре цена газа для промышленности по сравнению с октябрем выросла на 7,5%.
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