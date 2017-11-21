Финансовые новости
- |
- 21.11.17
- |
- 14:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ДТЭК выставил публичное безотзывное требование на выкуп акций ДТЭК Донецкоблэнерго
09:23 21.11.2017 |
ДТЭК выкупает миноритарные пакеты акций ДТЭК Донецкоблэнерго. Входящее в энергохолдинг ДТЭК ООО ДТЭК Пауэр Трейд выставило публичное безотзывное требование на выкуп акций ДТЭК Донецкоблэнерго, сообщается в системе раскрытия информации НКЦБФР.
ДТЭК Донецкоблэнерго покупает акции по 8,78 грн.
До этого ДТЭК владел 71,5% акций Донецкоблэнерго. Теперь группа сконцентрирует 96,52705% или 63 млн 241,796 тыс. акций.
На сегодня в обращении находится 65 млн 517,175 тыс. акций компании. Выкуп будет стоить мажоритарному акционеру 20 млн грн.
Ранее компания Ornex (входит в СКМ) выкупила на приватизационном аукционе государственный 25% пакет акций ДТЭК Донецкоблэнерго по стартовой цене 143,8 млн грн.
Прошлый год Донецкоблэнерго закончила с убытком 1,13 млрд гривен ($41,5 млн, по курсу НБУ на 31 декабря 2016), выручка компании составила 2,879 млрд гривен ($105,86 млн). Часть активов и крупнейшие потребители компании находятся на временно оккупированных территориях Донецкой области.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Украина поднялась с 84-го на 43-е место среди 190 стран мира в рейтинге простоты уплаты налогов
ТОП-НОВОСТИ
|Обострение в АТО: Почему боевики расстреливают Попасную
|США приближаются к торговой войне с Китаем
|Восстановительный рост российской экономики завершается
|Инвестиционный директор UBS: биткоин несет не поддающиеся оценке риски
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Укргидроэнерго присоединилось к системе ProZorro.Продажи
|Украина договорилась с Саудовской Аравией о совместном производстве самолетов
|НБУ не смог заблокировать в Высшем админсуде взыскание 1 млрд гривен с Приватбанка в пользу Суркисов
|Высший админсуд подтвердил незаконность признания Динамо связанным с Приватбанком лицом
|ДТЭК выставил публичное безотзывное требование на выкуп акций ДТЭК Донецкоблэнерго
|ЕИБ выделит "Укрэнерго" EUR130 млн для модернизации подстанций
Это интересно
|Грузовик Tesla Semi сможет разгоняться до 96 км/ч за 5 с, а его запас хода составит 800 км
|Представлен обновленный электромобиль Tesla Roadster, который разгоняется до 400 км/ч и имеет запас хода 1000 км
|Представлен смартфон OnePlus 5T
|Наушники Vinci 2.0: поддержка Alexa, управление жестами, 20 часов автономности, датчик ЧСС, модем 3G и модуль GPS
|Кабмин предложил ввести регистрацию авто на еврономерах
|Принадлежавшую российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву картину да Винчи продали за рекордную цену
|Компания BMW планирует к 2020 году перевести все производство на возобновляемые источники энергии