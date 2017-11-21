IAFT Awards: Голосование на сайте Премии стартует с 1-го декабря!

Международное Объединение Форекс трейдеров приглашает своих клиентов стать участниками главного финансового события года - Премии IAFT Awards 2017.

По сложившейся традиции голосование на сайте Премии начнется с 1-го декабря и будет завершено в 16:00 по МСК 30-го декабря 2017 года.

По итогам голосования в рамках Премии IAFT Awards будет определен список самых лучших брокеров Форекс, бинарного и фондового рынка, а также изданий для трейдеров. А так как в 2017 году МОФТ запустил новое глобальное направление - Криптовалюты, то в голосовании также примут участие представители и этого сегмента финансового рынка.

Для участия приглашаются все представители компаний, которые могут осуществить регистрацию в голосовании на сайте Премии и получить заслуженные награды, а трейдеры Объединения и гости сайта - выразить свою позицию, отдав голос за лучшую компанию на их взгляд.

По завершению голосования на официальном сайте Премии будут опубликованы его результаты. Все компании-участницы получат свои призы и награды, а трейдеры - самый достоверный список надежных и проверенных брокеров.

По материалам: IAFT News

