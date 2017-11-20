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КГБ Беларуси продолжает задерживать граждан Украины
12:12 20.11.2017 |
В Беларуси пропал еще один гражданин Украины - белорусские спецслужбы задержали руководителя предприятия ПАО «Завод утяжелителей» (г.Константиновка Донецкой обл).
Об этом говорится в письме на имя посла Украины в Беларуси Игоря Кизима от 16 ноября, которое есть в распоряжении LB.ua.
В обращении, подписанном и.о председателя правления этого завода О.Козьменко, утверждается, что директор ПАО «Завод утяжелителей» Скиба Александр Сергеевич (7 мая 1978 года рождения) прибыл в Минск 15 ноября в командировку на переговоры с ОАО «Минский тракторный завод», с которым у украинского предприятия существует договор о поставках продукции, которая используется в литейном производстве белорусского завода.
Скиба вылетел из Киева в Минск рейсом 15 ноября в 14.20 и прибыл туда в 16.15 того же дня по местному времени. Обратно вернуться он собирался того же дня, о чем он сообщил по телефону в 19.20 по киевскому времени.
Однако в следующий раз на связь А.Скиба вышел уже утром - он позвонил жене с чужого белорусского номера и сообщил, что его задержали сотрудники КГБ Беларуси.
«Пытаясь узнать судьбу нашего сотрудника я обратился по телефону, найденному в сети Интернет, к Оперативному дежурному Управления КГБ Беларуси в г.Минск с запросом о задержании нашего сотрудника. Человек, который представился заместителем оперативного дежурного, подтвердил мне факт содержания нашего сотрудника в этом учреждении», - говорится в письме.
При этом представитель КГБ Беларуси не сообщил обстоятельств и цели задержания, пообещав перезвонить если возникнет такая необходимость.
Как известно, 25 октября в Минске задержан собкор "UA:Украинское Радио" в Беларуси, гражданин Украины Павел Шаройко. Ему предъявлено стандартное для иностранных корреспондентов обвинение в "шпионаже".
Дипломатические источники LB.ua расскали, что рассматривают арест украинского журналиста как продолжение специальной информационной операции спецслужб России по дискредитации Беларуси перед мировым сообществом.
Ранее, 4 августа, в Беларуси пропал 19-летний сын офицера Госпогранслужбы Украины. Позже стало известно, что его похитили российские спецслужбы и перевезли в следственный изолятор Краснодара (Россия).
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