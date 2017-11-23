Агрохолдинг ИМК за 9 мес. сократил чистую прибыль на 8%

Агрохолдинг ИМК по итогам января-сентября текущего года получил чистую прибыль в размере $27,6 млн, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно сообщению компании в пятницу, снижение прибыли связано с ростом затрат и укреплением гривни в 2017 году.

Холдинг также сообщил, что его EBITDA за 9 месяцев текущего года составила $42,8 млн, что на 24% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

При этом выручка ИМК за январь-сентябрь выросла на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до $81,5 млн.

Экспортная выручка холдинга составляла 82% от общей выручки компании за 9 месяцев 2017 года.

ИМК специализируется на выращивании зерновых, масличных культур, картофеля и производством молока в Украине. Владеет мощностями по хранению 554 тыс. тонн зерновых и масличных культур.

Агрохолдинг обрабатывает 136,6 тыс. га земли в Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

ИМК в 2016 году увеличил чистую прибыль в 2,1 раза по сравнению с 2015 годом - до $21,8 млн. Выручка сократилась на 11% - до $124,74 млн. Показатель EBITDA составил $59 млн, что на 10% ниже, чем в 2015 году.