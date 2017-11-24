Укртрансгаз и Gas Storage Poland ведут переговоры по созданию газового консорциума - источник

Первый вице-президент "Укртрансгаза" Мирослав Химко и вице-президент компании Павел Юзеф Станчак 17 ноября провели на базе Дашавского газового хранилища переговоры с представителями компании Gas Storage Poland Sp по вопросу создания украинско-польского газового консорциума, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.

"Такой проект действительно может быть рентабельным при условии строительства интерконнектора "Украина-Польша". В то же время возмутительно, что переговоры проводятся без привлечения представителей правительства Украины и при этом режимный объект посещает П.Станчак, который до сих пор не получил допуска к гостайне", - отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что предыдущий визит П.Станчака на стратегический объект без такого допуска вызвал обеспокоенность со стороны СБУ.

Как сообщалось, "Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.