Финансовые новости
- |
- 24.11.17
- |
- 15:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Укртрансгаз и Gas Storage Poland ведут переговоры по созданию газового консорциума - источник
11:10 24.11.2017 |
Первый вице-президент "Укртрансгаза" Мирослав Химко и вице-президент компании Павел Юзеф Станчак 17 ноября провели на базе Дашавского газового хранилища переговоры с представителями компании Gas Storage Poland Sp по вопросу создания украинско-польского газового консорциума, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.
"Такой проект действительно может быть рентабельным при условии строительства интерконнектора "Украина-Польша". В то же время возмутительно, что переговоры проводятся без привлечения представителей правительства Украины и при этом режимный объект посещает П.Станчак, который до сих пор не получил допуска к гостайне", - отметил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что предыдущий визит П.Станчака на стратегический объект без такого допуска вызвал обеспокоенность со стороны СБУ.
Как сообщалось, "Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Новый Минск: Почему Плотницкий до сих пор жив
ТОП-НОВОСТИ
|Путч в Луганске. Чем это плохо и чем хорошо для Украины
|Семенченко пытается влезть в топливный рынок
|Данилюк прогнозирует открытие нового дела против него
|Ад на Луганщине: Почему ВСУ понесли большие потери под Крымским
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ICU по поручению ФГВФЛ выставит на торги ценные бумаги сразу одиннадцати эмитентов
|Укртрансгаз и Gas Storage Poland ведут переговоры по созданию газового консорциума - источник
|Шебелинский ГПЗ первым в мире установил новейший катализатор гидроочистки американской UOP
|NPBFX сегодня проведет вебинар на тему "Введение в трейдинг на финансовых рынках"
|Через схемные операции из Экспобанка выведено активов более чем на 1 млрд гривен, - ФГВФЛ
|Кредит Оптима Банк решил добровольно покинуть рынок
|Укрзализныця продлила контракт с Hyundai
Это интересно
|10 самых долгих правлений в истории
|Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 может получить два экрана, один из которых будет занимать всю лицевую панель
|Атаковавшие Tether хакеры могут быть связаны со взломом Bitstamp в 2015 году
|Uber скрыла факт хакерской атаки, затронувшей миллионы клиентов
|Собеседование: 4 вопроса, чтобы принять решение
|Uber закупит десятки тысяч кроссоверов Volvo для парка робомобилей
|Хакеры похитили $31 млн в криптовалюте Tether USDT