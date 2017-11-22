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Фосагро-Украина намерено купить своего поставщика Полонское предприятие Агрохим
19:22 21.11.2017 |
ООО "Фосагро-Украина", связанное с одним из крупнейших в мире производителей фосфоросодержащих удобрений "Фосагро" (Россия), намерено купить 75,541061% акций ЧАО "Полонское предприятие "Агрохим" (Хмельницкая обл.).
Как сообщается в объявлении "Фосагро-Украина" в официальном издании Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), речь идет о приобретении 2 млн 560,703 тыс. акций.
В документе указано, что в настоящее время у "Фосагро-Украина" и аффилированых с ним лиц отсутствует в собственности акции "Полонского предприятия "Агрохим".
Согласно годовому отчету ЧАО, оно предоставляет услуги по упаковке, складированию и хранению минеральных удобрений, и "Фосагро-Украина" выступает одним из крупнейших заказчиков его услуг.
Согласно системе раскрытия НКЦБФР, владельцем указанного пакета в 75,5411% акций выступает ООО "РосАпатитинвест" (Хмельницкий) - в прошлом один из крупнейших в Украине продавцов фосфоросодержащих удобрений под управлением бизнесмена Валерия Мурзы.
Согласно госреестру, в настоящее время владельцем "РосАпатитинвест" выступает кипрская G&G Couch Potato Limited, а ее конечным бенефициаром указан Антри Антониу. Хмельницкая облгосадминистрация указывала, что эта компания внесла инвестиции в "РосАпатитинвест" в 2016 году.
G&G Couch Potato Limited упоминается как крупный дебитор "Фосагро" (423,3 млн рублей или около $14 млн по тогдашнему курсу) в его проспекте на конец 2011 года, не являющийся аффилированным лицом.
"Полонское предприятие "Агрохим" в 2016 году увеличило чистый доход на 25,9% - до 5,41 млн грн, однако его чистый убыток возрос в 5,2 раза - до 0,76 млн грн.
ООО "Фосагро-Украина" в минувшем году нарастило выручку на 72,6% - до 3,632 млрд грн., сохранив чистую прибыль на уровне 147,1 млн грн..
Согласно госреестру, российскому "Фосагро" принадлежит 40% в украинском ООО, а еще по 20% принадлежит оффшорам с Сейшел и Белиза "Велансе Холдингз Лимитед", "Мадерри Холдингз Лимитед" и "Серифос Холдингз Лимитед", бенефициарами которых указаны Сократес Эллинас (Кипр), Георгия Георгиу (Кипр) и Анита Месмере (Латвия).
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