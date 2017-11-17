Verum Option вновь подтвердил звание лидера рынка бинарных опционов

Итоговые аналитические исследования МОФТ, проведенные на основании показателей внутренней активности брокеров, вновь сформировали актуальный бинарный рейтинг.

Согласно полученным данным за последний месяц, а также анализируя показатели трех предыдущих кварталов этого года можно утверждать, что развитие бинарного рынка и его популярность продолжают набирать обороты. Ежемесячно специалисты МОФТ фиксируют нарастающую активность среди брокеров бинарных опционов, которые борются за каждого клиента, предлагая выгодные торговые и партнерские условия. Последнее, как показывает тенденция миграции клиентов, является одним из основных факторов, который влияет на решение трейдера при выборе брокера.

Лидером бинарного рынка продолжает оставаться компания Verum Option. Ее стратегию развития, модель предоставления услуг, а также политику работы с клиентами и партнерами можно считать эталонными. Verum Option вновь возглавляет Рейтинг бинарных опционов МОФТ, демонстрируя своим примером тот уровень и качество сервиса, к которому должен стремиться каждый бинарный брокер.

На второй позиции удерживается IQ Option. Эта компания является постоянным соперником и главным конкурентом Verum Option. Но несмотря на то, что IQOption постоянно следует «по пятам» за своим оппонентом, ей не удается сократить тот глобальный отрыв, который постоянно увеличивается в пользу лидера рейтинга.

На третье место с плюсом в одну позицию поднялась 24option. По итогам октября компания увеличила свои торговые обороты в три раза, за счет чего смогла продолжить восхождение в рейтинге и восстановиться до прежних максимумов. Показатели 24option уже можно считать стабильными.

С крупным приростом на четвертое место поднялась Binary.com. Эта компания преодолела целых семь позиций бинарного рейтинга МОФТ, начав демонстрировать торговый прирост после длительного застоя. На данном этапе говорить о стабильности Binary.com еще рано, по итогам следующего отчетного периода мы сможем увидеть, удастся ли брокеру закрепить свой результат.

С ростом в рейтинге на две позиции закрывает ТОП5 компания Grand Capital. Она начала стремительное восхождение к его вершине еще в сентябре и на данный момент бьет все свои рекорды. GrandCapital демонстрирует прирост клиентской базы, за счет чего увеличиваются ее торговые обороты.

Шестое место рейтинга бинарных опционов продолжает занимать Binomo. После снижения в предыдущем месяце она частично восстановила свои торговые обороты, но этого оказалось недостаточно для возвращения в ТОП5 рейтинга.

Седьмое место досталось InstaForex, которая показала торговый прирост, но в рейтинге получила минусом две позиции. Эта ситуация наглядно демонстрирует уровень конкуренции среди участников бинарного рынка.

На восьмом месте с рекордным снижением в пять позиций размещается компания FinMax. Она вернулась практически на тот же уровень торговых показателей, с которого стартовала по итогам предыдущего месяца. Несмотря на зафиксированный ранее скачок результатов FinMax не удалось сохранить стабильный прирост.

На границе ТОП10 бинарного рейтинга разместились брокеры, которые не смогли противостоять давлению конкурентов. Так на девятое место спустилась Corsa Capital, которая показала рост оборотов, но он оказался недостаточным, а закрыла десятку рейтинга OlympTrade, которая совершила неверный «стратегический ход» и отдала большую часть своих клиентов конкурентам.

Рейтинг брокеров бинарных опционов был составлен на основе анализа торговли самого большого сообщества трейдеров в Мире - МОФТ.