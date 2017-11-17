Финансовые новости
- |
- 17.11.17
- |
- 19:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Промфинбанк намерен реорганизоваться из ПАО в ЧАО
15:43 17.11.2017 |
Промышленно-финансовый банк (ПФБ, Кременчуг, Полтавская область) намерен реорганизоваться из публичного акционерного общества в частное акционерное общество.
Об этом говорится в сообщении финучреждения в системе раскрытия информации НКЦБФР, передают Українські Новини.
Соответствующий вопрос вынесен на собрание акционеров банка 21 декабря.
Акционеры банка планируют рассмотреть вопрос изменения типа общества с публичного акционерного общества на частное акционерное общество, а также внесения соответствующих изменений в устав.
Также акционеры должны утвердить отчет председателя правления ПФБ о завершении выполнения плана прекращения, который отражает результаты проведенной работы по удовлетворению требований кредиторов.
15 сентября банк принял решение о переходе на другую бизнес-модель ведения хозяйственной деятельности.
Банк прекратит ведение банковской деятельности без прекращения юридического лица в соответствии.
На этапе перехода в течение 6 месяцев банк полностью рассчитается со своими клиентами, юридическими и физическими лицами по текущим и срочным обязательствам, и продолжит деятельность как финансовая компания, основным направлением которой будет кредитование.
Владельцем банка является Владимир Матицын.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Когда Госбюро расследований начнет пугать VIP-чиновников
|НАБУ завело дело на Луценко по заявлению беглого экс-заместителя генпрокурора Рената Кузьмина
|Штрафы за драки и большая двадцатка: Почему нардепы тормозят реформу парламента
|Оборонный комитет Рады поддержал отредактированный законопроект о реинтеграции Донбасса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Verum Option вновь подтвердил звание лидера рынка бинарных опционов
|Промфинбанк намерен реорганизоваться из ПАО в ЧАО
|Авиакомпания Nordica будет летать сразу в два киевских аэропорта
|Аэропорт "Борисполь" за 9 мес. нарастил чистую прибыль почти на 60%, перевыполнил годовой финплан
|Международный инвестфонд MSP Stiftung вошел в состав акционеров Альфа-банка (Украина)
|Лидером рынка Форекс вновь стал Roboforex
|ГПУ проводит обыски по делу коррупции в Укрзализныце - Омелян
Это интересно
|Принадлежавшую российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву картину да Винчи продали за рекордную цену
|Компания BMW планирует к 2020 году перевести все производство на возобновляемые источники энергии
|Бывший техдиректор Hyperloop придумал дороги, разгоняющие машины до 320 км/ч
|Firefox Quantum — самое крупное обновление браузера со времён первой версии, если верить Mozilla
|Fisker научит электрокары заряжаться за минуту
|Налоговиков подозревают в помощи российским мошенникам в создании криптовалютной пирамиды
|Китай обошел США по числу самых быстрых суперкомпьютеров