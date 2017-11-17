Авиакомпания Nordica будет летать сразу в два киевских аэропорта

Эстонская авиакомпания Nordica будет летать сразу в два аэропорта Киева - Жуляны и Борисполь. Об этом сегодня заявил Свен Кукемельк, директор по коммерческому развитию Nordica, в комментарии корреспонденту ЦТС.

"Мы будем летать и в Жуляны, и в Борисполь. Мы хотим попробовать эти два продукта одновременно. Борисполь остается для нас важным направлением, но почему бы не попробовать и Жуляны?! Тем более, что этот аэропорт находится ближе к центру Киева", - отметил топ-менеджер перевозчика. На вопрос о том, как долго авиакомпания будет летать по такой схеме, Свен Кукемельк заявил, что все будет зависеть от спроса.

Отметим, что Nordica не первая авиакомпания, которая летает сразу в два столичных аэропорта. По такой схеме уже работают "Белавиа" и LOT. Обе авиакомпании летают в Киев из своих хабов - Минска и Варшавы соответственно.

Напомним, что эстонский национальный перевозчик Nordica был создан в 2015 году после того, как полеты прекратила государственная авиакомпания Estonian Air. В течение года рейсы выполнялись совместно со словенской компанией Adria, которая первоначально обеспечивала сертификат для выполнения полетов, а также платформу для продажи билетов под своим кодом.

В 2016 году Nordica заключила договор о стратегическом партнерстве с LOT, используя платформу для продажи билетов польского перевозчика и его код.

Сейчас Nordica летает из Таллинна в Борисполь. В летний период 2017 и 2016 гг авиакомпания также выполняла рейсы в Одессу.