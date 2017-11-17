Финансовые новости
- |
- 17.11.17
- |
- 19:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Авиакомпания Nordica будет летать сразу в два киевских аэропорта
15:22 17.11.2017 |
Эстонская авиакомпания Nordica будет летать сразу в два аэропорта Киева - Жуляны и Борисполь. Об этом сегодня заявил Свен Кукемельк, директор по коммерческому развитию Nordica, в комментарии корреспонденту ЦТС.
"Мы будем летать и в Жуляны, и в Борисполь. Мы хотим попробовать эти два продукта одновременно. Борисполь остается для нас важным направлением, но почему бы не попробовать и Жуляны?! Тем более, что этот аэропорт находится ближе к центру Киева", - отметил топ-менеджер перевозчика. На вопрос о том, как долго авиакомпания будет летать по такой схеме, Свен Кукемельк заявил, что все будет зависеть от спроса.
Отметим, что Nordica не первая авиакомпания, которая летает сразу в два столичных аэропорта. По такой схеме уже работают "Белавиа" и LOT. Обе авиакомпании летают в Киев из своих хабов - Минска и Варшавы соответственно.
Напомним, что эстонский национальный перевозчик Nordica был создан в 2015 году после того, как полеты прекратила государственная авиакомпания Estonian Air. В течение года рейсы выполнялись совместно со словенской компанией Adria, которая первоначально обеспечивала сертификат для выполнения полетов, а также платформу для продажи билетов под своим кодом.
В 2016 году Nordica заключила договор о стратегическом партнерстве с LOT, используя платформу для продажи билетов польского перевозчика и его код.
Сейчас Nordica летает из Таллинна в Борисполь. В летний период 2017 и 2016 гг авиакомпания также выполняла рейсы в Одессу.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Когда Госбюро расследований начнет пугать VIP-чиновников
|НАБУ завело дело на Луценко по заявлению беглого экс-заместителя генпрокурора Рената Кузьмина
|Штрафы за драки и большая двадцатка: Почему нардепы тормозят реформу парламента
|Оборонный комитет Рады поддержал отредактированный законопроект о реинтеграции Донбасса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Verum Option вновь подтвердил звание лидера рынка бинарных опционов
|Промфинбанк намерен реорганизоваться из ПАО в ЧАО
|Авиакомпания Nordica будет летать сразу в два киевских аэропорта
|Аэропорт "Борисполь" за 9 мес. нарастил чистую прибыль почти на 60%, перевыполнил годовой финплан
|Международный инвестфонд MSP Stiftung вошел в состав акционеров Альфа-банка (Украина)
|Лидером рынка Форекс вновь стал Roboforex
|ГПУ проводит обыски по делу коррупции в Укрзализныце - Омелян
Это интересно
|Принадлежавшую российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву картину да Винчи продали за рекордную цену
|Компания BMW планирует к 2020 году перевести все производство на возобновляемые источники энергии
|Бывший техдиректор Hyperloop придумал дороги, разгоняющие машины до 320 км/ч
|Firefox Quantum — самое крупное обновление браузера со времён первой версии, если верить Mozilla
|Fisker научит электрокары заряжаться за минуту
|Налоговиков подозревают в помощи российским мошенникам в создании криптовалютной пирамиды
|Китай обошел США по числу самых быстрых суперкомпьютеров