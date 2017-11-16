Лидером рынка Форекс вновь стал Roboforex

Последний квартал текущего года начался с активной борьбы сильнейших компаний, которые по традиции сформировали Рейтинг Форекс брокеров МОФТ. Итоги прошедшего месяца продемонстрировали всю мощь участников ТОП10, часть из которых несмотря на выдающийся прирост все же «вежливо» уступили свои места более активным и прытким конкурентам, сумевшим показать результаты на порядок выше.

На уровне первой пятерки Рейтинга МОФТ две компании поменялись местами, следующие пять участников «перетаптывались» с места на место, не оставляя шансов молодым брокерам войти в рейтинг, а вот последняя пятерка оказалась более дружелюбной и приняла в свои ряды новых участников.

Первое место закрепила за собой RoboForex. Благодаря тому, что компания выступает в качестве лидера рынка и Форекс рейтинга МОФТ уже четвертый месяц подряд, она имеет колоссальный отрыв от конкурентов за счет постоянного клиентского прироста. Согласно прогнозам аналитиков Объединения, если у RoboForex не появится достойный конкурент, она сохранит лидерство минимум до конца текущего года.

Второе место сумела вернуть себе EXNESS. Эта компания в прошлом месяце потеряла три позиции в рейтинге, спустившись со второго места на пятое. По итогам предыдущего отчетного периода в компании был зафиксирован резкий спад оборотов, вызванный отсутствием активности крупных инвесторов. Судя по приросту торговых оборотов можно смело утверждать, что EXNESS сумела либо привлечь новых инвесторов, либо заинтересовать существующих.

Продолжает закрывать ТОП3 рейтинга FortFs. Эта компания, как и прежде, демонстрирует стабильный прирост во всех показателях, который позволяет ей из месяца в месяц удерживать свою позицию на одном и том же уровне.

Четвертое место также со стабильными показателями оставляет за собой Teletrade. Несмотря на то, что компания стала участником Рейтинга Форекс брокеров совсем недавно, она пользуется большой популярностью среди трейдеров МОФТ.

Со снижением на пятом месте рейтинга размещается Forex4you. Эта компания немного «сбавила обороты», что не пошло ей на пользу. По итогам октября в Forex4you наблюдался спад торговой активности, а так как в режиме постоянной «гонки за лидерство» недопустимо промедление, компания заплатила за свою «слабость» потерей трех позиций и разместилась на границе ТОП5 Форекс рейтинга.

В отличие от своего соседа сверху похвастать приростом удалось компании FXGlory. Спустя три месяца борьбы компания все же смогла вернуть себе шестую позицию в рейтинге. Этому поспособствовало увеличение торговых оборотов, за счет которого прежние показатели брокера были превышены в два раза.

На седьмом месте с минусом в одну позицию разместилась InstaForex. Компания не справилась с давлением конкурентов и в сумме с потерей оборотов начала снижение в рейтинге.

Этот же «сценарий» повторила компания FxPro. Она спустилась на восьмое место совершив один шаг назад. В целом FxPro не снизила свои торговые обороты, но и не смогла дать отпор конкурентам с имеющимися результатами.

С приростом в две позиции девятое место заняла FreshForex. Эта компания увеличила свои торговые обороты в два раза и вернула себе ту позицию, которую потеряла по итогам предыдущего отчетного периода.

Закрывает ТОП10 с потерей одной позиции компания XM. Она сохранила свои торговые обороты на прежнем уровне, но этого оказалось недостаточно для противостояния. XM вытеснили более сильные соперники, но все же она удержалась в десятке лучших Форекс брокеров.

Последнюю пятерку Форекс рейтинга открыла TurboForex. Напомним, что два предыдущих месяца ее обороты удерживались на одном уровне, что обеспечивало компании стабильную позицию в рейтинге, но по итогам последнего отчетного периода TurboForex все же была смещена вниз по лестнице более сильными соперниками и заняла 11-ю позицию.

ActivTrades наоборот, шагнула на одну ступеньку вверх и вернула себе 12-е место рейтинга. Для этого команде брокера пришлось приложить немало усилий, которые позитивно отразились как на клиентском, так и на торговом приросте брокера.

Последние три позиции ТОП15 Рейтинга МОФТ достались новым участникам, которые уже длительное время не входили в число самых востребованных брокеров Форекс.

Так на 13-м месте разместилась ICMarkets с торговым приростом, превышающим последние показатели в три раза. За счет этого компания получила плюсом пять позиций.

На 14-й ступени зафиксировалась WelTrade, став на два шага ближе к вершине рейтинга. Эта компания также продемонстрировала увеличение торговых оборотов.

И закрыла ТОП15 компания Vipro Markets, которая впервые достигла таких высот и вошла в число самых популярных Форекс брокеров.

Исследования, на которых был построен рейтинг, проведены на основе анализа показателей торговли самого большого сообщества Форекс трейдеров в Мире — МОФТ.

По материалам: IAFT News

