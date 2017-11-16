Финансовые новости
- |
- 16.11.17
- |
- 13:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ГПУ проводит обыски по делу коррупции в Укрзализныце - Омелян
12:31 16.11.2017 |
Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальной полицией проводит около 50 обысков в шести регионах страны по делу о злоупотреблениях в ПАО "Укрзализныця" в особо крупных размерах и преступном сговоре с целью коррупционных доходов, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Сегодня Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальной полицией проводят около 50 обысков в шести регионах Украины по делу злоупотреблений в особо крупных размерах и преступном сговоре с целью коррупционных доходов", - написал он.
"Подозреваются граждане Дубневичи, Михальчук, Костюк и другая веселая гоп-компания.", - добавил Омелян.
Как сообщалось, прокуроры Генеральной прокуратуры совместно с работниками главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины, в связи с расследованием уголовного производства о растрате денежных средств ПАО "Укрзализныця" и ее структурными подразделениями 14 ноября провели обыск в административных помещениях региональных филиалов ПАО.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Католическое Рождество 25 декабря в Украине будет выходным днем, а 2 мая - рабочим - решение Рады
ТОП-НОВОСТИ
|Святое трио НАБУ, САП и НАПК. Кто из них поет фальшиво
|НБУ хочет отказаться от чеканки монет 1, 2, 5 и 25 копеек
|Кабмин предложил ввести регистрацию авто на еврономерах
|Пять фактов о монетизации субсидий
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ГПУ проводит обыски по делу коррупции в Укрзализныце - Омелян
|Крюковский завод увеличил выпуск грузовых вагонов на 40%
|За 9 месяцев ПУМБ увеличил прибыль в 2,8 раза до 764 гривен
|Кабмин отменил конкурсное назначение членов набсовета Нафтогаза
|Исполнительная служба открыла производство по аресту средств Приватбанка на 1 млрд гривен по иску Суркисов
|AMarkets предлагает заработать в Черную пятницу
|Нафтогаз потерял все собственные месторождения газа
Это интересно
|Китай обошел США по числу самых быстрых суперкомпьютеров
|В США одобрили таблетку с микрочипом, за которой можно следить
|10 характеристик хорошего начальника
|Самоуправляемые грузовики с рефрижераторами уже курсируют между Техасом и Калифорнией
|Картина Малевича оказалась подделкой
|Как договориться с начальством об удаленной работе
|Qualcomm отклонила предложение о покупке со стороны Broadcom