ГПУ проводит обыски по делу коррупции в Укрзализныце - Омелян

Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальной полицией проводит около 50 обысков в шести регионах страны по делу о злоупотреблениях в ПАО "Укрзализныця" в особо крупных размерах и преступном сговоре с целью коррупционных доходов, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Сегодня Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальной полицией проводят около 50 обысков в шести регионах Украины по делу злоупотреблений в особо крупных размерах и преступном сговоре с целью коррупционных доходов", - написал он.

"Подозреваются граждане Дубневичи, Михальчук, Костюк и другая веселая гоп-компания.", - добавил Омелян.

Как сообщалось, прокуроры Генеральной прокуратуры совместно с работниками главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины, в связи с расследованием уголовного производства о растрате денежных средств ПАО "Укрзализныця" и ее структурными подразделениями 14 ноября провели обыск в административных помещениях региональных филиалов ПАО.