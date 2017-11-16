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Крюковский завод увеличил выпуск грузовых вагонов на 40%
11:04 16.11.2017 |
Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская область) в январе-октябре увеличил выпуск грузовых вагонов на 39,3%, или на 447 вагонов по сравнению с соответствующим периодом 2016 года - до 1584 единиц.
Об этом говорится в отчете предприятия, переданном в горисполком Кременчуга. Согласно сообщению, в январе-октябре завод произвел 35 пассажирских вагонов, тогда как в 2016 году за отчетный период не было произведено ни одного пассажирского вагона.
Также с начала года завод произвел 35 пассажирских вагонов, тогда как в 2016 году за отчетный период не было произведено ни одного пассажирского вагона.
Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская область) в январе-октябре увеличил выпуск грузовых вагонов на 39,3%, или на 447 вагонов по сравнению с соответствующим периодом 2016 года – до 1584 единиц.
Об этом говорится в отчете предприятия, переданном в горисполком Кременчуга.
Согласно сообщению, в январе-октябре завод произвел 35 пассажирских вагонов, тогда как в 2016 году за отчетный период не было произведено ни одного пассажирского вагона.
Также в этом году завод модернизировал 15 вагонов метро.
Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу "Укрзализныци". Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. Крюковский вагоностроительный завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.
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