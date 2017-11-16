Крюковский завод увеличил выпуск грузовых вагонов на 40%

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская область) в январе-октябре увеличил выпуск грузовых вагонов на 39,3%, или на 447 вагонов по сравнению с соответствующим периодом 2016 года - до 1584 единиц.

Об этом говорится в отчете предприятия, переданном в горисполком Кременчуга. Согласно сообщению, в январе-октябре завод произвел 35 пассажирских вагонов, тогда как в 2016 году за отчетный период не было произведено ни одного пассажирского вагона.

Также с начала года завод произвел 35 пассажирских вагонов, тогда как в 2016 году за отчетный период не было произведено ни одного пассажирского вагона.

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская область) в январе-октябре увеличил выпуск грузовых вагонов на 39,3%, или на 447 вагонов по сравнению с соответствующим периодом 2016 года – до 1584 единиц.

Об этом говорится в отчете предприятия, переданном в горисполком Кременчуга.

Согласно сообщению, в январе-октябре завод произвел 35 пассажирских вагонов, тогда как в 2016 году за отчетный период не было произведено ни одного пассажирского вагона.

Также в этом году завод модернизировал 15 вагонов метро.

Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу "Укрзализныци". Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. Крюковский вагоностроительный завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.