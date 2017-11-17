



Государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев), крупнейший аэропорт страны, в январе-сентябре 2017 года получил чистую прибыль в размере 1,63 млрд грн, что с учетом ранее обнародованных данных на 58,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Согласно сообщению пресс-службы аэропорта, за девять месяцев его пассажиропоток вырос на 24% - до 8,07 млн, количество трансферных пассажиров - еще на 33%.

Как отмечает аэропорт, достичь таких показателей удалось благодаря конструктивной работе с авиакомпаниями, эффективной модели развития.

"За последние годы "Борисполь" стал одним из крупнейших доноров государственного бюджета. В то же время, согласно ориентирам, заданным регулятором, аэропорт движется в направлении снижения аэропортовых сборов. Несомненно, это оживит рынок, но и спровоцирует существенное уменьшение отчислений в госбюджет", - отмечает генеральный директор аэропорта Павел Рябикин, которого цитирует пресс-служба.

В целом по итогам 2017 года аэропорт "Борисполь" планирует нарастить объем пассажиропотока более чем до 10 млн чел.

Как сообщалось, аэропорт "Борисполь" в январе-июне 2017 года увеличил чистую прибыль на 77,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 951,2 млн грн, его чистый доход вырос на 30% - до 1,87 млрд грн.

Финансовый план "Борисполя" на 2017 год предполагал получение 1,508 млрд грн прибыли, что на 8,8% превышает фактический показатель 2016 года.

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.