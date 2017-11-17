Финансовые новости
- |
- 17.11.17
- |
- 13:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Аэропорт "Борисполь" за 9 мес. нарастил чистую прибыль почти на 60%, перевыполнил годовой финплан
09:25 17.11.2017 |
Государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев), крупнейший аэропорт страны, в январе-сентябре 2017 года получил чистую прибыль в размере 1,63 млрд грн, что с учетом ранее обнародованных данных на 58,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Согласно сообщению пресс-службы аэропорта, за девять месяцев его пассажиропоток вырос на 24% - до 8,07 млн, количество трансферных пассажиров - еще на 33%.
Как отмечает аэропорт, достичь таких показателей удалось благодаря конструктивной работе с авиакомпаниями, эффективной модели развития.
"За последние годы "Борисполь" стал одним из крупнейших доноров государственного бюджета. В то же время, согласно ориентирам, заданным регулятором, аэропорт движется в направлении снижения аэропортовых сборов. Несомненно, это оживит рынок, но и спровоцирует существенное уменьшение отчислений в госбюджет", - отмечает генеральный директор аэропорта Павел Рябикин, которого цитирует пресс-служба.
В целом по итогам 2017 года аэропорт "Борисполь" планирует нарастить объем пассажиропотока более чем до 10 млн чел.
Как сообщалось, аэропорт "Борисполь" в январе-июне 2017 года увеличил чистую прибыль на 77,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 951,2 млн грн, его чистый доход вырос на 30% - до 1,87 млрд грн.
Финансовый план "Борисполя" на 2017 год предполагал получение 1,508 млрд грн прибыли, что на 8,8% превышает фактический показатель 2016 года.
Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Штрафы за драки и большая двадцатка: Почему нардепы тормозят реформу парламента
ТОП-НОВОСТИ
|Оборонный комитет Рады поддержал отредактированный законопроект о реинтеграции Донбасса
|Китайский маневр Трампа. Почему Путину придется расчленить Газпром
|Генпрокуратура возбудила уголовное производство против директора НАБУ Сытника
|Конгресс США одобрил военную помощь Украине на 350 млн долларов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Аэропорт "Борисполь" за 9 мес. нарастил чистую прибыль почти на 60%, перевыполнил годовой финплан
|Международный инвестфонд MSP Stiftung вошел в состав акционеров Альфа-банка (Украина)
|Лидером рынка Форекс вновь стал Roboforex
|ГПУ проводит обыски по делу коррупции в Укрзализныце - Омелян
|Крюковский завод увеличил выпуск грузовых вагонов на 40%
|За 9 месяцев ПУМБ увеличил прибыль в 2,8 раза до 764 гривен
|Кабмин отменил конкурсное назначение членов набсовета Нафтогаза
Это интересно
|Firefox Quantum — самое крупное обновление браузера со времён первой версии, если верить Mozilla
|Fisker научит электрокары заряжаться за минуту
|Налоговиков подозревают в помощи российским мошенникам в создании криптовалютной пирамиды
|Китай обошел США по числу самых быстрых суперкомпьютеров
|В США одобрили таблетку с микрочипом, за которой можно следить
|10 характеристик хорошего начальника
|Самоуправляемые грузовики с рефрижераторами уже курсируют между Техасом и Калифорнией