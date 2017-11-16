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Исполнительная служба открыла производство по аресту средств Приватбанка на 1 млрд гривен по иску Суркисов
17:12 15.11.2017 |
Государственная исполнительная служба открыла производство по аресту средств Приватбанка на 1 млрд гривен по иску семьи Суркисов.
Соответствующая информация внесена в Автоматизированную систему исполнительного производства, передают Українські Новини.
Исполнительная служба 13 ноября открыла производство по заявлениям Светланы Суркис (дочь Григория), Марины Суркис (дочь Игоря), Игоря Суркиса и Рахмиля Суркиса (отец Григория и Игоря).
Должником выступает Приватбанк.
Статус исполнительного производства - "открыто" может означать, что средства в пределах заявленных сумм еще не арестованы и не списаны с корсчета Приватбанка в НБУ.
Как сообщали Українські Новини, Киевский апелляционный административный суд 6 ноября обязал Приватбанк вернуть семье Суркисов 1,05 млрд гривен, 266,2 тыс. долларов и 7,8 тыс. евро.
Игорь Суркис имел в Приватбанке счет на 151 млн гривен, Полина Ковалик - 514,1 млн гривен, Григорий Суркис - 163,1 млн гривен, Марина Суркис - 174,5 млн гривен, Рахмиль Суркис - 44,8 млн гривен.
В декабре 2016 года Кабинет Министров принял решение национализировать Приватбанк.
Во время работы временной администрации долги перед акционерами банка и связанными с ним лицами (в том числе и еврооблигации) попали под механизм bail-in (конвертация в капитал).
Общая сумма проведенного bail-in составила 29,4 млрд гривен.
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