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AMarkets предлагает заработать в Черную пятницу
17:10 15.11.2017 |
Брокер AMarkets предлагает своим клиентам зарабатывать деньги в Черную пятницу, пока другие их тратят. Так, компания объявила о том, что в течение 10 дней будут действовать увеличенные бонусы.
Получить торговый бонус в размере 20 и 25% можно до 24.11.17. Бонусные средства будут зачислены трейдеру на счет после внесения на депозит более 300 долларов. Акционные деньги клиенты AMarkets могут использовать в торговле, что повышает шансы на получение хорошей прибыли.
Отметим, что вывести бонусные средства со счета нельзя. Максимальная сумма бонуса на одного клиента установлена в размере 5 тысяч долларов, при этом число пополнений для получения акционных денег не ограничено. Также представители брокера сообщили, что выгодное предложение распространяется только на счета Classic и Direct терминала Метатрейдер 4.
По всем вопросам касательно данной акции можно обращаться к специалистам службы поддержки AMarkets посредством online-чата, e-mail, телефонного звонка, который можно заказать на сайте компании.
Также брокер напоминает об особом бонусе, который доступен новым клиентам, перешедшим в AMarkets из другой компании. Торговый бонус за переход составляет 25%.
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