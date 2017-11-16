AMarkets предлагает заработать в Черную пятницу

Брокер AMarkets предлагает своим клиентам зарабатывать деньги в Черную пятницу, пока другие их тратят. Так, компания объявила о том, что в течение 10 дней будут действовать увеличенные бонусы.

Получить торговый бонус в размере 20 и 25% можно до 24.11.17. Бонусные средства будут зачислены трейдеру на счет после внесения на депозит более 300 долларов. Акционные деньги клиенты AMarkets могут использовать в торговле, что повышает шансы на получение хорошей прибыли.

Отметим, что вывести бонусные средства со счета нельзя. Максимальная сумма бонуса на одного клиента установлена в размере 5 тысяч долларов, при этом число пополнений для получения акционных денег не ограничено. Также представители брокера сообщили, что выгодное предложение распространяется только на счета Classic и Direct терминала Метатрейдер 4.

По всем вопросам касательно данной акции можно обращаться к специалистам службы поддержки AMarkets посредством online-чата, e-mail, телефонного звонка, который можно заказать на сайте компании.

Также брокер напоминает об особом бонусе, который доступен новым клиентам, перешедшим в AMarkets из другой компании. Торговый бонус за переход составляет 25%.