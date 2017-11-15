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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Нафтогаз потерял все собственные месторождения газа

 

НАК "Нафтогаз Украины" лишен прав на разработку Будищанско-Чутовской, Оболонской и Писаревской газоносных площадей.

Соответствующее постановление 14 ноября вынес Апелляционный административный суд Киева, оставивший в силе принятое в сентябре решение Окружного админсуда.

Аннулирование спецразрешений на пользование недрами "Нафтогаза" осуществлено по инициативе Государственной службы геологии и недр, к которой с соответствующим ходатайством в 2016 году обратились депутаты Полтавского облсовета.

Примерно в это же время письмо аналогичного контекста пришло в Министерство экологии и природных ресурсов, курирующего Геослужбу, от народного депутата Сергея Каплина.

В своем запросе Каплин называет промысел углеводородов "непрофильной для "Нафтогаза" деятельностью".

Формальным поводом для принятия решений об аннулировании трех спецразрешений "Нафтогаза" является невыполнение программы работ на месторождениях.

В НАК связывают это с несвоевременным утверждением Кабмином финансовых планов компании, из-за которых и происходил сбой в финансировании разработки месторождений.

Будищанско-Чутовская, Оболонская и Писаревская - единственные лицензионные площади по добыче газа в распоряжении у "Нафтогаза".

За 5 лет подготовки этих территорий к добыче в них НАКом было вложено больше 600 млн грн.

В 2016 году депутаты Полтавского облсовета поднимали вопрос о необходимости перепрофилирования спецразрешений на пользование недрами "дочки" "Нафтогаза" - "Укргазвыдобування" в соглашения о распределении продукции, подразумевающие привлечение частных структур.
По материалам: Экономическая правда
 

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