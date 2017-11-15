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Китайская BOCE стала владельцем УБРР и решила его докапитализивать на 124 млн гривен
09:53 15.11.2017 |
Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange Co., Ltd (BOCE) стала владельцем 100% акций Украинского банка реконструкции и развития и решила его докапитализивать на 124 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении финучреждения в системе раскрытия информации НКЦБФР, передают Українські Новини.
В частности, Фонд государственного имущества Украины передал 99,9% акций УБРР китайской бирже BOCE.
В начале ноября Национальный банк согласовал совместное приобретение опосредованного существенного участия в размере 99,9% уставного капитала УБРР двум гражданам КНР Яню Дуншэну (Yan Dongcheng) и Дай Чжунюн (Dai Zhongyong) через BOCE.
Ранее государство являлось единственным владельцем 100% акций банка.
По результатам аукциона, проведенного Фондом государственного имущества Украины 30 ноября 2016 года по продаже пакета акций УБРР в размере 99,9%, победителем стало BOCE.
Новый акционер банка решил увеличить его уставной капитал на 124 млн гривен до 244 млн гривен, чтобы выполнять требование Национального банка.
Как сообщали Українські Новини, по данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 88-е место (116 млн гривен) среди 88 действующих банков.
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