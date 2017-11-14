Финансовые новости
- |
- 14.11.17
- |
- 18:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Хакеры украли $1 млн из Банка Кредит Днепр
17:53 14.11.2017 |
Об этом говорится в определении Печерского районного суда Киева, опубликованном 6 ноября.
В определении суда говорится, что хакерская атака произошла еще полтора года назад.
"В апреле 2016 года хакерская преступная группировка, в состав организаторов которой входят граждане России и Украины, с помощью распространения вредоносного программного обеспечения в информационной системе Банка Кредит Днепр создан несанкционированный платежный доумент на перевод $950,8 тыс. на счет компании FAR SIGHT INTERNATIONAL LTD в китайском банке SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK 12 ZHONG SHAN DONG YI LU SHANGHAI", - говорится в материалах суда.
После этого проходил "обнал" украденной суммы. "Члены преступной группировки при пособничестве граждан Украины, России, Армении и Азербайджана, сняли эту сумму через банкоматы в Китае, чем принесли убыток банку на сумму примерно $1 млн", - отмечено в документе.
И хотя похищение денег произошло еще в апреле 2016 года, банк с опозданием обратился в полицию. Досудебное расследование по уголовному производству № 42017000000001932 началось только 16 июня 2017 года.
Хакеры подозреваются в преступлениях, предусмотренных ч.3, 4 ст.190 (мошенничество), ч.5 ст.185 (кража), ч.2 ст.361-1 (распространение вредных программ), ч.2 ст.200 (незаконные действия с платежными документами), ч.2 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу ПО) Уголовного кодекса.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Рост ВВП Украины в III кв.-2017 к III кв.-2016 замедлился до 2,1% - Госстат
ТОП-НОВОСТИ
|Стокгольмский арбитраж отложил решения по спорам "Нафтогаза" с "Газпромом" на конец декабря-2017 и конец февраля-2018 - "Нафтогаз"
|Три пунктика Суркова. Почему в ближайшие полгода Волкеру не стоит ездить в Белград
|Кремль предписал компаниям давать позитивные новости
|Похороны ЖЭКа и пеня. Что означает новый жилищно-коммунальный устав
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Хакеры украли $1 млн из Банка Кредит Днепр
|Брокер ХМ провел в Малайзии новый семинар Форекс
|Акционеры Киевэнерго решили провести реорганизацию бизнеса путем разделения компании по видам деятельности
|За 9 месяцев Идея Банк увеличил прибыль в 2 раза до 40,5 млн гривен
|Приватизация "Укргазбанка" поможет продемонстрировать инвестиционный потенциал Украины, - IFC
|Минфин обязался полностью выйти из капитала Укргазбанка
Это интересно
|Volkswagen работает над электромобилем Beetle
|Bentley построит новую модель из четырехдверного электрокара Porsche
|Генпрокуратура сообщила о подозрении лицам по делу об искусственном внедрении в Украине криптовалюты SwisCoin
|Как работают частные клубы новой волны
|Кабмин предлагает Раде ужесточить уголовную ответственность за нарушение ПДД в состоянии опьянения
|Кабмин решил сократить срок действия впервые выданного водительского удостоверения до 2 лет
|МВД предлагает ограничить скорость движения в населенных пунктах с 60 до 50 км/ч