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Брокер ХМ провел в Малайзии новый семинар Форекс
17:14 14.11.2017 |
Брокер ХМ продолжает свою образовательную программу, в рамках которой его специалисты организовывают для трейдеров семинары Форекс. Так, компания 11.11.17 посетила один из городов Малайзии — Куантан — и ознакомила все желающих с темой «Совместное использование техник трейдинга на финрынке». Информацию в рамках мероприятия представил профессиональный преподаватель трейдинга Зулле Разак. Он на реальных примерах рассказал, как использовать несколько стратегий с учетом поставленных целей на Форекс. Помимо этого эксперт поделился важными сведениями о том, какие факторы влияют на формирование трендов и на изменение цены активов. Также Зулле Разак рассказал, как пользоваться некоторыми инструментами теханализа, в частности, графиками и индикаторами. Остановился эксперт и на таком важном пункте как психология торговли на финрынке и управление рисками. Фотоотчет проведенного семинара можно просмотреть на сайте брокера ХМ. Зарегистрироваться в предстоящих семинарах и узнать график проведения обучающих мероприятий можно также на сайте компании.
По материалам: IAFT News
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