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Акционеры Киевэнерго решили провести реорганизацию бизнеса путем разделения компании по видам деятельности
15:21 14.11.2017 |
ПАО «Киевэнерго» приняло решение о реорганизации компании путем создания ЗАО «ДТЭК Киевские электросети» и ООО «Киевская энергоснабжающая компания».
Такое решение принято 13 ноября на общем собрании акционеров, передает пресс-служба компании.
«Данные изменения - неотъемлемая часть начатой реформы энергетики Украины в соответствии с европейскими стандартами, которые предусматривают возможность выбора клиентами компании-поставщика электроэнергии. ЗАО «ДТЭК Киевские электросети» будет отвечать за эксплуатацию электросетей, ООО «Киевская энергоснабжающая компания» - за поставки электроэнергии конечным потребителям. В следующем году начнется кампания по заключению договоров новых операторов столичной электроэнергетики с клиентами, о чем все клиенты будут предупреждены заранее», - отметил Александр Фоменко, генеральный директор ПАО «Киевэнерго».
В компании утверждают, что создание новых предприятий никак не повлияет на объем прав и обязанностей по договорам на управление коммунальным имуществом, заключенным между городскими властями Киева и ПАО «Киевэнерго». Право собственности общины Киева на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, завод «Энергия», тепловые сети и другие объекты остается незыблемым.
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