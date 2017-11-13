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"ИнстаФорекс" увеличил бонус «Счастливый депозит» до 5000 долларов
17:10 13.11.2017 |
Совсем недавно «ИнстаФорекс» был удостоен особой награды британского издания European CEO. Так, компания была признана лучшим ECN-брокером 2017 года. В честь такого знаменательного события «ИнстаФорекс» решил сделать своим клиентам подарок.
Так, компания объявила об увеличении акционного бонуса «Счастливый депозит» до 5000 долларов. Отметим, что более выгодные условия акции будут действовать в течение всего ноября.
Чтобы принять участие в розыгрыше 5 тысяч долларов, достаточно внести на торговый счет, открытый в «ИнстаФорекс», более 3 тысяч долларов. Трейдер, пополнивший депозит на указанную сумму, автоматически становится участником розыгрыша.
По окончании ноября будет определен один номер счета, который и станет выигрышным. Выбор победителя производится случайным образом. Результаты розыгрыша оглашаются брокером в течение двух недель после завершения акции. Отметим, что акционные 5 тысяч долларов нельзя вывести со счета, но можно использовать в торговле.
Любые вопросы касательно получения бонуса или условий сотрудничества с компанией трейдеры могут задавать специалистам службы поддержки «ИнстаФорекс».
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