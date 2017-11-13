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МТСБУ констатирует неудовлетворительную работу 2 страховщиков в 3-м квартале
16:57 13.11.2017 |
Моторное (транспортное) страховое бюро констатирует неудовлетворительную работу 2 страховых компаний по урегулированию страховых убытков в июле-сентябре текущего года.
Об этом говорится в обнародованных показателях деятельности страховщиков за 3-й квартал, передают Українські Новини.
Неудовлетворительную оценку по урегулированию страховых случаев получили страховые компании "АСКО-Медсервис" и "Европейский страховой альянс".
Согласно данным бюро, в оценке работы страховщиков приняли участие 54 члена бюро, из которых 28 имеют хороший уровень оценки деятельности, 24 - удовлетворительный.
Больше всего жалоб потерпевшие и страхователи подают на такие компании: СК "Доминанта", СК "Киев Ре", СК "Страховой капитал", "УТСК", СК "Интер-Полис" и "Киевский страховой дом".
Как сообщали Українські Новини, МТСБУ - объединение страховых компаний, занимающихся продажей полисов обязательного страхования автогражданской ответственности владельцам транспортных средств.
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