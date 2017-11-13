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Лизинговые компании увеличили рост бизнеса в 2 раза до 6,9 млрд гривен, - "Украинское объединение лизингодателей"
16:54 13.11.2017 |
"Украинское объединение лизингодателей" сообщает, что за январь-февраль 2017 года лизинговые компании увеличили рост бизнеса в 2 раза до 6,9 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в сообщение пресс-службы объединения, передают Українські Новини.
Лидерами по приросту бизнеса за отчетный период являются "ОТП Лизинг" (2,96 млрд гривен), "УЛФ-Финанс" (1,05 млрд гривен) и "Теком-Лизинг" (758 млн гривен).
Сообщается, что лидерами по темпам увеличения объемов финансирования нового бизнеса за 3 квартала, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, стали "Теком-Лизинг", "Ленд-Лизинг" и "ОТП Лизинг".
Кроме того, по состоянию на 30 сентября общий объем портфеля лизинговых компаний- членов ассоциации "Украинское объединение лизингодателей" составил 10,61 млрд гривен, что на 474 млн гривен больше начала года.
Среди лизинговых компаний лидерами по приросту стали "Ленд-Лизинг" (на 62% больше), "Теком-Лизинг" (на 38% больше) и "ОТП Лизинг" (на 28% больше).
Отмечается, что в связи с увеличением финансирования украинского бизнеса с помощью инструментов финансового лизинга, наблюдается уменьшение объемов банковского кредитования.
Так, за 9 месяцев текущего года объем банковских кредитов уменьшился на 14,54 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацфинуслуг выдала Государственному ипотечному учреждению лицензию на предоставление услуг финансового лизинга.
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