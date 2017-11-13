"Украинское объединение лизингодателей" сообщает, что за январь-февраль 2017 года лизинговые компании увеличили рост бизнеса в 2 раза до 6,9 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщение пресс-службы объединения, передают Українські Новини.

Лидерами по приросту бизнеса за отчетный период являются "ОТП Лизинг" (2,96 млрд гривен), "УЛФ-Финанс" (1,05 млрд гривен) и "Теком-Лизинг" (758 млн гривен).

Сообщается, что лидерами по темпам увеличения объемов финансирования нового бизнеса за 3 квартала, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, стали "Теком-Лизинг", "Ленд-Лизинг" и "ОТП Лизинг".

Кроме того, по состоянию на 30 сентября общий объем портфеля лизинговых компаний- членов ассоциации "Украинское объединение лизингодателей" составил 10,61 млрд гривен, что на 474 млн гривен больше начала года.

Среди лизинговых компаний лидерами по приросту стали "Ленд-Лизинг" (на 62% больше), "Теком-Лизинг" (на 38% больше) и "ОТП Лизинг" (на 28% больше).

Отмечается, что в связи с увеличением финансирования украинского бизнеса с помощью инструментов финансового лизинга, наблюдается уменьшение объемов банковского кредитования.

Так, за 9 месяцев текущего года объем банковских кредитов уменьшился на 14,54 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацфинуслуг выдала Государственному ипотечному учреждению лицензию на предоставление услуг финансового лизинга.