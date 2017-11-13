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Онлайн радио more.fm создало радиостанцию для Киевстара
12:35 13.11.2017 |
On-line радиостанция Radio more.fm, запущенная в 2016 году в Одессе радио-ведущим Павлом Козловым и бизнесменом, совладельцем группы терминалов "ТИС" Андреем Ставницером, создало Radio Kyivstar для абонентов крупнейшего украинского оператора мобильной связи "Киевстар".
"26 миллионов абонентов "Киевстар" могут слушать новую станцию без тарификации мобильного трафика", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" участники проекта.
По их словам, стриминговый сервис уже доступен для бесплатного скачивания, а особенностью нового радио станет вещание без рекламных пауз.
В настоящее время на Radio Kyivstar запущено три музыкальных потока: Business, Lounge и TOP-Hits, однако предполагается расширение числа потоков.
"Это новый формат, который наверняка вытеснит все остальные уже совсем скоро", - приводит more.fm мнение основателя А.Ставницера об онлайн радио.
Руководитель more.fm П.Козлов добавил, что его команда уже несколько лет создает корпоративные радиостанции, в том числе для отелей, ресторанов, медицинских клиник и сетевых магазинов, однако Radio Kyivstar с учетом 26,4 млн абонентов оператора потенциально является самой массовой радиостанцией.
ООО "Море.ФМ" (с.Визирка, Коминтерновский р-н, Одесская обл. - адрес компаний группы "ТИС") создано в конце декабря 2015 года на паритетных началах А.Ставницером и П.Козловым с уставным капиталом 200 тыс. грн.
"Киевстар" - крупнейший украинский оператор мобильной связи, обслуживавший на конец сентября этого года 26,4 млн абонентов. Его выручка за девять месяцев 2017 года увеличилась на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 11,08 млрд грн, а EBITDA выросла на 11,8% - до 6,02 млрд грн.
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