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США успешно осуществили очередной запуск производимой в Украине РН Antares
09:28 13.11.2017 |
Разработанный и созданный в Украине ракетоноситель (РН) среднего класса "Antares", задействованный в выполнении контракта NASA по обеспечению коммерческих снабженческих услуг (CRS) Международной космической станции (МКС), в воскресенье успешно запущен с космодрома с США.
Успешный запуск РН "Antares" с космическим грузовиком "Cygnus", который транслировался на сайте NASA, осуществлен со Среднеатлантического регионального космодрома на острове Уоллтс (штат Вирджиния, США) в 14:14 по Киеву. Первоначально запуск был намечен на субботу, однако был отложен в последний момент появлением в зоне запуска частного самолета.
Выведенный на околоземную орбиту грузовик "Cygnus", доставит на МКС около 3 тонн полезного груза, запасы пищи, научного оборудования, а также проведет утилизацию отходов с МКС.
Основная конструкция первой ступени РН спроектирована украинским государственным предприятием "КБ "Южное", изготовлена на ГП "Южмаш" (оба - Днепр). В кооперации по проекту также участвуют украинские "Хартрон-АРКОС", "Хартрон-ЮКОМ", "Чезара", "Рапид".
Это уже второй пуск модифицированной версии РН "Antares" - Antares-230 с замененными двигателями первой ступени РН. Американская Orbital ATK приняла решение заменить маршевые двигатели первой ступени после аварии в октябре 2014 года, связанной с неисправностью двигателей AG-26 (модифицированные советские НК-33). По итогам конкурса для новой версии Antares в качестве двигателей первой ступени были выбраны российские кислородно-керосиновые двигатели РД-181 (экспортная версия РД-191) производства НПО "Энергомаш". Первый пуск модернизированной РН Antares-230 был обеспечен в октябре 2016 года.
Данный пуск стал седьмой миссией по доставке грузов на МКС, которую американская Orbital ATK обеспечивает по контракту с NASA. До конца 2018 года планируется совершить 4 пуска, с 2019 по 2024 год - еще 6.
Как сообщалось, США в связи с веденными в 2014 году Конгрессом США ограничениями на военно-техническое сотрудничество с РФ ввиду аннексии Крыма до 2019 года планирует полностью отказаться от российских двигателей РД-180, которыми оснащены РН "Atlas-5". Американской United Launch Alliance (ULA) поставки РД-181, которыми оснащаются новые РН "Antares" для МКС, ограничены гражданской сферой. В объявленном в июне 2015 года Военно-воздушными силами США конкурсе по разработке двигателей взамен российских РД-180 приняла участие украинское ГКБ "Южное" (Днепр) со своим новым жидкостным РД-815.
В настоящее время Украина и США продолжают переговоры о сотрудничестве в области ракетного двигателестроения.
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