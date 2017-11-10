ООО «ДТЭК Трейдинг» впервые подало заявку на участие в тендере ПАО «Укртрансгаза» на поставку природного газа для технологических нужд ГТС. Компания планирует поставить 135 млн куб. м газа. Об этом свидетельствуют данные об участниках закупки.

Кроме «ДТЭК Трейдинг» на поставку этого объема претендуют 3 компании - НАК «Нефтегаз Украины», Trafigura и «Укрнефтебурение». Всего же «Укртрансгаз» объявил 10 тендеров на закупку 1,9 млрд куб. м газа.

В общей сложности на тендера «Укртрансгаза» заявилось 8 компаний. Кроме вышеупомянутых, свои заявки подали «Эско-Пивнич», «ЭРУ Трейдинг», «Скела Терциум» и «Газоторговая компания».

Весь объем 1,9 млрд куб. м готовы поставить две компании - НАК «Нефтегаз Укрины» и Trafigura.

Отметим, что это не первая попытка «ДТЭК Трейдинг» участвовать в госзакупках природного газа. В сентябре компания подавала документы на поставку 3,3 млн куб. м. для «Укрпочты», но тогда его заявка на тендер была отклонена.

Как сообщал enkorr, за 9 месяцев 2017 г. «ДТЭК Нефтегаз» увеличил добычу природного газа до 1,24 млрд куб. м, что на 3% больше чем за аналогичный период прошлого года. Добыча газового конденсата за отчетный период составила 41,4 тыс. т, что соответствует показателю третьего квартала 2016 г.

«ДТЭК Нефтегаз» планирует к 2020 г. увеличить ежегодную добычу газа до 3 млрд. куб. м.

Справка



«ДТЭК Нефтегаз» - операционная компания, которая отвечает за нефтегазовое направление в структуре энергетического холдинга ДТЭК. Генеральный директор «ДТЭК Нефтегаз» - Игорь Щуров.

В портфель активов «ДТЭК Нефтегаз» входят 2 газодобывающих предприятия: ЧАО «Нефтегаздобыча» и ООО «Нефтегазразработка». Они ведут разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.

«Нефтегаздобыча» - крупнейшая частная газодобывающая компания в Украине. Она разрабатывает лицензионные участки на двух месторождениях в Полтавской области - Семиренковском и Мачухском. Доказанные запасы природного газа составляют 20 млрд куб. м, газового конденсата - 2 млн т.

«Нефтегаздобыча» эксплуатирует 15 скважин. Добываемый газ доводится до товарной кондиции на трех установках комплексной подготовки газа - «Олефировка», «Семиренки» и «Мачухи».