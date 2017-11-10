Финансовые новости
- |
- 10.11.17
- |
- 19:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ДТЭК дебютирует в тендере "Укртрансгаза" на поставку газа
18:47 10.11.2017 |
ООО «ДТЭК Трейдинг» впервые подало заявку на участие в тендере ПАО «Укртрансгаза» на поставку природного газа для технологических нужд ГТС. Компания планирует поставить 135 млн куб. м газа. Об этом свидетельствуют данные об участниках закупки.
Кроме «ДТЭК Трейдинг» на поставку этого объема претендуют 3 компании - НАК «Нефтегаз Украины», Trafigura и «Укрнефтебурение». Всего же «Укртрансгаз» объявил 10 тендеров на закупку 1,9 млрд куб. м газа.
В общей сложности на тендера «Укртрансгаза» заявилось 8 компаний. Кроме вышеупомянутых, свои заявки подали «Эско-Пивнич», «ЭРУ Трейдинг», «Скела Терциум» и «Газоторговая компания».
Весь объем 1,9 млрд куб. м готовы поставить две компании - НАК «Нефтегаз Укрины» и Trafigura.
Отметим, что это не первая попытка «ДТЭК Трейдинг» участвовать в госзакупках природного газа. В сентябре компания подавала документы на поставку 3,3 млн куб. м. для «Укрпочты», но тогда его заявка на тендер была отклонена.
Как сообщал enkorr, за 9 месяцев 2017 г. «ДТЭК Нефтегаз» увеличил добычу природного газа до 1,24 млрд куб. м, что на 3% больше чем за аналогичный период прошлого года. Добыча газового конденсата за отчетный период составила 41,4 тыс. т, что соответствует показателю третьего квартала 2016 г.
«ДТЭК Нефтегаз» планирует к 2020 г. увеличить ежегодную добычу газа до 3 млрд. куб. м.
Справка
«ДТЭК Нефтегаз» - операционная компания, которая отвечает за нефтегазовое направление в структуре энергетического холдинга ДТЭК. Генеральный директор «ДТЭК Нефтегаз» - Игорь Щуров.
В портфель активов «ДТЭК Нефтегаз» входят 2 газодобывающих предприятия: ЧАО «Нефтегаздобыча» и ООО «Нефтегазразработка». Они ведут разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.
«Нефтегаздобыча» - крупнейшая частная газодобывающая компания в Украине. Она разрабатывает лицензионные участки на двух месторождениях в Полтавской области - Семиренковском и Мачухском. Доказанные запасы природного газа составляют 20 млрд куб. м, газового конденсата - 2 млн т.
«Нефтегаздобыча» эксплуатирует 15 скважин. Добываемый газ доводится до товарной кондиции на трех установках комплексной подготовки газа - «Олефировка», «Семиренки» и «Мачухи».
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Выйдут ли из тупика переговоры Украины с МВФ
|МВД предлагает ограничить скорость движения в населенных пунктах с 60 до 50 км/ч
|Оборонительные клещи Забродского. Зачем Генштаб ликвидировал Донецкий фронт
|США намерены предложить России план по размещению 20 тысяч миротворцев в Донбассе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ДТЭК дебютирует в тендере "Укртрансгаза" на поставку газа
|"Нафтогаз" заключил с Rothschild контракт на инвестсоветника при анбандлинге и привлечении партнера к управлению ГТС
|АМКУ разрешил компании нардепа Хомутынника приобрести контроль над 7 агрокомпаниями Кернела
|9 месяцев Сбербанк закончил с прибылью 104 млн гривен
|За 9 месяцев банк "Восток" сократил прибыль на 30% до 46,3 гривен
|FINAM рекомендует трейдерам покупать акции Apple
Это интересно
|Беспилотный автобус попал в аварию в первый день работы. Из-за человека
|Почему увольняются сотрудники? 8 ошибок компаний
|Гуанчжоу поднялся на вершину мирового рынка элитной недвижимости
|Uber и НАСА договорились о создании сети летающих такси
|В Корее создана технология производства флеш-памяти на бумаге
|Представлена самая мощная BMW M3 – 460 лошадиных сил
|Еврокомиссия хочет сократить выхлопы автомобилей на 30% к 2030 году