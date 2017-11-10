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"Нафтогаз" заключил с Rothschild контракт на инвестсоветника при анбандлинге и привлечении партнера к управлению ГТС
17:57 10.11.2017 |
НАК "Нафтогаз Украины" заключил с Rothschild S.p.A. (Милан, Италия) контракт на предоставление инвестиционно-банковских услуг при отделении деятельности по транспортировке газа (анбандлинг, unbundling - разделение по видам деятельности) и привлечении партнера к управлению газотранспортной системой (ГТС) Украины.
Согласно данным в системе ProZorro, стоимость подписанного 8 ноября договора составит 98 млн грн (с НДС). Услуги должны быть оказаны в период до 31 декабря 2020 года.
Инвестсоветник должен дать оценку рисков анбандлинга и рекомендации по уменьшению их негативного воздействия, создать условия для успешного отбора квалифицированного партнера по управлению ГТС, помочь в структурировании взаимоотношений с основными заинтересованными сторонами (акционерами оператора ГТС и заказчика, кредиторами, органами государственной власти).
Подрядчик должен предоставить помощь в подготовке документов, необходимых для процесса отбора квалифицированного партнера, включая подготовку проекта условий и порядка проведения конкурса и критериев выбора, а также подготовку перечня потенциальных партнеров. Кроме того, перечень его задач включает определение основных коммерческих условий сделки с квалифицированным партнером, структурирование сделки, информационное и другое необходимое сопровождение привлечения партнера.
В то же время министерство энергетики и угольной промышленности из-за объявленного НАК тендера на инвестиционно-банковские услуги при анбандлинге и привлечении партнера к управлению ГТС обвинило компанию в перетягивании на себя функций Кабинета министров.
Как сообщалось, в начале апреля 2017 года "Нафтогаз Украины", "Укртрансгаз", Snam (Италия) и Eustream (Словакия) подписали меморандум о взаимопонимании в совместной оценке возможностей сотрудничества в использовании и развитии ГТС Украины.
При этом вице-президент Европейской комиссии (ЕК) по вопросам энергетического союза Марош Шефчович отмечал, что есть и некоторые другие компании, которые были бы заинтересованы в присоединении к меморандуму.
По мнению главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, Украина должна выйти с конкретным предложением по привлечению европейского партнера к управлению своей ГТС уже в начале 2018 года. По его словам, потенциальные участники консорциума по управлению ГТС Украины хотят полностью контролировать ее работу. Будет ли это концессия или лизинг пока еще обсуждается.
Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе - 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы - 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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