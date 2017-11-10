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АМКУ разрешил компании нардепа Хомутынника приобрести контроль над 7 агрокомпаниями Кернела
15:14 10.11.2017 |
Кипрская компания Cacique Limited сопредседателя депутатской группы "Видродження", народного депутата Виталия Хомутынника получила разрешение на приобретения контроля над 7 агрокомпаниями в Сумской и Черниговской областях, которые принадлежат агрохолдингу "Кернел".
Согласно сообщению на сайте Антимонопольного комитета, Cacique Limited приобрела контроль над ЧП "Червонослобидское-2", ЧП "Засулье-5", ЧСП "Агросвит" (все - Сумская обл.), ЧП "Коропские аграрные иневстиции", ЧП "Червонянские аграрные иневстиции", ЧП "Сосницкие аграрные инвестиции", СООО "Нива" (все - Черниговская обл.).
Сделка обеспечит Cacique Limited превышение 50% голосов в высшем органе управления.
Согласно электронной декларации депутата В.Хомутынника за 2016 год, он является собственником 100% акций закрытого акционерного общества Cacique Limited (Кипр).
По данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), собственником семи агрокомпаний является основатель и мажоритарный акционер агрохолдинга "Кернел" Андрей Веревский. Через компании. ООО "Агрофирма "Кочубей" он контролирует ЧП "Червонослобидское-2", ЧП "Засулье-5", через ООО "Украинские аграрные инвестиции" - остальные агрокомпании.
Согласно финансовому отчету "Кернела" за 2017 финансовый год, ООО "Украинские аграрные инвестиции" и ООО "Кочубей" входят в состав агрохолдинга "Украинские аграрные инвестиции", которые "Кернел" купил в июле 2017 года.
А.Веревский через Namsen LTD владеет 38,13% акций "Кернела", остальная часть находится в свободном обращении. В 2015 году СМИ стало известно, что 5% акций "Кернела" принадлежит фонду депутата Виталия Хомутынника Cascade Investment Fund.
"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.
Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года.
"Кернел" завершил 2017 финансовый год с чистой прибылью в $176,2 млн, что на 21,7% меньше, чем 2016 ФГ. Его выручка выросла на 9,1% - до $2,169 млрд, EBITDA сократилась на 7,8% - до $319,2 млн.
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