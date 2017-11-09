FINAM рекомендует трейдерам покупать акции Apple

Специалисты аналитического отдела FINAM изучили перспективы акций Apple - одного из мировых лидеров по производству компьютеров, мобильных гаджетов и программного обеспечения для них. Так, эксперты брокера рекомендуют трейдерам покупать акции Apple, поскольку вскоре их цена может подскочить до 195 долларов за бумагу.

Рыночная капитализация «яблочной» корпорации составляет на сегодняшний день 870 млрд долларов. Apple - очень популярный бренд, продукция которого пользуется повышенным спросом и это, естественно, сказывается на финпоказателях компании. Так, специалисты FINAM сообщили, что по итогам 4-го квартала 2016/2017 фингода выручка Apple выросла на 12,2%, достигнув 52,6 млрд долларов. Аналитики прогнозировали показатель в пределах 50,7 млрд долларов.

Поставки айфонов за отчетные три месяца выросли на 3%, до 46,7 миллионов единиц, а выручка от их продажи показала рост на 2%, до 28,8 млрд долларов. Прибыль в пересчете на одну акцию увеличилась на 24%, достигнув 2,07 доллара за бумагу. Аналитики ждали показатель на уровне 1,87 доллара. Эксперты FINAM также отметили, что по итогам всего фингода прибыль Apple в пересчете на 1 акцию выросла на 10,8%, до 9,21 доллара за бумагу.

