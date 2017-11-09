Финансовые новости
- |
- 09.11.17
- |
- 18:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
FINAM рекомендует трейдерам покупать акции Apple
16:42 09.11.2017 |
Специалисты аналитического отдела FINAM изучили перспективы акций Apple - одного из мировых лидеров по производству компьютеров, мобильных гаджетов и программного обеспечения для них. Так, эксперты брокера рекомендуют трейдерам покупать акции Apple, поскольку вскоре их цена может подскочить до 195 долларов за бумагу.
Рыночная капитализация «яблочной» корпорации составляет на сегодняшний день 870 млрд долларов. Apple - очень популярный бренд, продукция которого пользуется повышенным спросом и это, естественно, сказывается на финпоказателях компании. Так, специалисты FINAM сообщили, что по итогам 4-го квартала 2016/2017 фингода выручка Apple выросла на 12,2%, достигнув 52,6 млрд долларов. Аналитики прогнозировали показатель в пределах 50,7 млрд долларов.
Поставки айфонов за отчетные три месяца выросли на 3%, до 46,7 миллионов единиц, а выручка от их продажи показала рост на 2%, до 28,8 млрд долларов. Прибыль в пересчете на одну акцию увеличилась на 24%, достигнув 2,07 доллара за бумагу. Аналитики ждали показатель на уровне 1,87 доллара. Эксперты FINAM также отметили, что по итогам всего фингода прибыль Apple в пересчете на 1 акцию выросла на 10,8%, до 9,21 доллара за бумагу.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Шуфрич за життя. Почему Медведчук не доверяет Рабиновичу
ТОП-НОВОСТИ
|Рада одобрила в 1-м чтении законопроект о приватизации госимущества
|Рада приняла новую редакцию закона О жилищно-коммунальных услугах
|Круговорот субсидий. Что нового в монетизации льгот от Кабмина
|Почему Москва не вмешивается в конфликт Астаны и Бишкека
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|FINAM рекомендует трейдерам покупать акции Apple
|За 9 месяцев Банк инвестиций и сбережений увеличил прибыль на 25% до 7,5 млн гривен
|Агрохолдинг Астарта купил Украинскую аграрную страховую компанию
|В Киеве заработала оплата парковки с мобильного счета
|"Картонно-бумажная компания" за 9 мес. увеличила объем производства на 29%
|Fort Financial Services открыл доступ к торговле криптовалютой
Это интересно
|Еврокомиссия хочет сократить выхлопы автомобилей на 30% к 2030 году
|В небо над Пуэрто-Рико поднялась первая «летающая 4G-вышка» — дрон Flying COW от AT&T
|Роботы скоро заменят людей-рекрутеров
|Британские статистики намерены заменить соцопросы данными со смартфонов
|Собравший порядка $40 млн криптовалютный стартап атаковали хакеры
|Samsung разрабатывает перспективные аккумуляторы с удвоенной ёмкостью
|Готовится крупнейшая сделка в истории хайтека