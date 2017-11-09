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Агрохолдинг Астарта купил Украинскую аграрную страховую компанию
09:52 09.11.2017 |
Это следует из финансового отчета компании Астарта по итогам трех кварталов 2017 года.
100% акций страховщика Астарта приобрела в этом году. Сумма сделки составила 10,458 млн грн.
СК Украинская аграрно-страховая компания работает на рынке Украины с 1995 года. Компания - одна из четырех учредителей Аграрного страхового пула. Уставный капитал СК составляет 12 млн грн. Чистая прибыль по итогам 2016 года составила 10,207 млн грн.
Агропромхолдинг Астарта объединяет шесть региональных подразделений в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской и Харьковской областях. В их состав входят девять сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 245 000 га, молочные фермы, а также биотопливный и соевый завод. Чистая прибыль по итогам трех кварталов этого года составила 74 млн евро (-6%). Консолидированная выручка выросла на 61% до 349 млн евро.
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