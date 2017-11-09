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В Киеве заработала оплата парковки с мобильного счета
09:46 09.11.2017 |
Компания TeleCard и КП Киевтранспарксервис совместно с мобильными операторами Киевстар и Vodafone запустили услугу TelePark, которая позволит их абонентам оплачивать парковку в Киеве с мобильного счета.
Об этом сообщается на странице сервиса в Facebook.
Важно подчеркнуть, что сервис действует только для абонентов предоплаченной связи.
Для использования услуги необходимо провести регистрацию с помощью мобильного номера и регистрационного номера автомобиля. Для этого нужно отправить на номер 849 SMS-сообщение с номером машины.
Оплата производится с любого мобильного телефона, путем отправки на короткий номер 849 USSD-запроса в формате: *849*(№площадки)#.
"Например, для оплаты часа парковки на площади Льва Толстого (площадка №А1001) на телефоне необходимо ввести "* 849 * 1001 #" и нажать кнопку вызова. После этого водитель получит SMS-сообщение об успешной проведенной оплате", - отмечается в сообщении.
В случае окончания оплаченного времени парковки конкретного автомобиля, контроллеры отправят ему сообщение с напоминанием о необходимости провести повторную оплату, которую водитель может сделать дистанционно, без необходимости возвращаться к автомобилю.
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