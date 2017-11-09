Fort Financial Services открыл доступ к торговле криптовалютой

Курс биткоина на этой неделе достиг рекордной отметки 7400 долларов за монету. Другие криптовалюты тоже демонстрируют активный рост. Ввиду этого на рынке появляется все больше желающих заработать на виртуальной валюте. Брокер Fort Financial Services решил сделать для своих клиентов условия работы на Форекс еще более выгодными и объявил о запуске нового инструмента - криптовалюты.

Так, компания открыла доступ к торговле популярными валютами: биткоин и биткоин кэш, эфириум, лайткоин, рипл, дашкоин. Заключать сделки по этим криптовалютам уже можно на платформе Fort Financial Services.

Как стало известно, спред по криптовалютам в паре с долларом плавающий и стартует от 500 долларов (пары дашкоин/доллар, эфириум/доллар, рипл/доллар). Для пары биткоин/доллар спред стартует от 7000 долларов. Комиссия за сделки по криптовалютам составляет 1,5%. Ознакомиться более детально с условиями торговли виртуальной валютой можно на сайте FortFS в разделе «Спецификации контрактов».

Также специалисты брокера сообщили, что в ближайшее время будут запущены депозитные крипто-счета и станет доступно пополнение депозита в биткоинах, эфириуме.