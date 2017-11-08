Финансовые новости
- |
- 08.11.17
- |
- 04:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ разрешил Тигипко купить VS Банк
20:31 07.11.2017 |
Национальный банк разрешил Сергею Тигипко опосредованно купить VS Банк (Львов).
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Национальный банк согласовал гражданину Украины Сергею Тигипко приобретение опосредованного существенного участия в размере 99,9% в уставном капитале VS Банка через компанию Bailican Limited (Кипр), которая приобретет 99,9% акций банка.
В настоящее время банк контролируется Сбербанком России.
В августе Тигипко подал заявку в Национальный банк и Антимонопольный комитет на покупку у Сбербанка его дочернего VS Банка.
В сентябре АМКУ одобрил проведение такой сделки.
После покупки банка Тигипко планирует его объединить с ТАСкомбанком.
По данным НБУ, на 1 октября по размеру активов ТАСкомбанк занимал 19-е место (12,2 млрд гривен) среди действующих банков, тогда как VS Банк занимал 28-е место (3,8 млрд гривен).
Как сообщали Українські Новини, Тигипко является владельцем финансово-промышленной группы ТАС.
На финансовом рынке группа представлена ТАСкомбанком и страховой группой ТАС .
В декабре 2016 года Тигипко завершил сделку по покупке Universal Bank и страховой компании Aegon Life Ukraine.
В течение 2017 года ТАСкомбанк приобрел часть активов и пассивов неплатежеспособных Диамантбанка и банка "Новый".
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как Оппоблок и Батькивщина пиарились на отставке Авакова
|Почему растет цена на нефть, но Путину рано радоваться
|Двойных договоров аренды земли больше не будет - Минюст
|НКРЭКУ предложила правительству провести в каждой области страны тендеры по выбору поставщика газа для населения
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ разрешил китайской товарной бирже BOCE опосредованно купить УБРР
|НБУ разрешил Тигипко купить VS Банк
|За 9 месяцев банк "Пивденный" увеличил прибыль на 14% до 58,4 млн гривен
|Брокер ХМ построил в Уганде новое здание школы
|9 месяцев Альфа-банк (Украина) закончил с прибылью 24 млн гривен
|Корпорация Roshen назвала сумму уплаченных налогов
Это интересно
|В Украине массово угоняют автомобили на евробляхах
|Организация MyRight подала в немецкий суд коллективный иск против VW
|Что такое токен?
|Как уйти с работы, красиво хлопнув дверью
|Ford придумала простое устройство, которое не даст водителю уснуть за рулём
|Google патентует "умные" очки с новой конструкцией
|На Манхэттене построят ультратонкий небоскреб