НБУ разрешил Тигипко купить VS Банк

Национальный банк разрешил Сергею Тигипко опосредованно купить VS Банк (Львов).

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк согласовал гражданину Украины Сергею Тигипко приобретение опосредованного существенного участия в размере 99,9% в уставном капитале VS Банка через компанию Bailican Limited (Кипр), которая приобретет 99,9% акций банка.

В настоящее время банк контролируется Сбербанком России.

В августе Тигипко подал заявку в Национальный банк и Антимонопольный комитет на покупку у Сбербанка его дочернего VS Банка.

В сентябре АМКУ одобрил проведение такой сделки.

После покупки банка Тигипко планирует его объединить с ТАСкомбанком.

По данным НБУ, на 1 октября по размеру активов ТАСкомбанк занимал 19-е место (12,2 млрд гривен) среди действующих банков, тогда как VS Банк занимал 28-е место (3,8 млрд гривен).

Как сообщали Українські Новини, Тигипко является владельцем финансово-промышленной группы ТАС.

На финансовом рынке группа представлена ТАСкомбанком и страховой группой ТАС .

В декабре 2016 года Тигипко завершил сделку по покупке Universal Bank и страховой компании Aegon Life Ukraine.

В течение 2017 года ТАСкомбанк приобрел часть активов и пассивов неплатежеспособных Диамантбанка и банка "Новый".