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Брокер ХМ построил в Уганде новое здание школы
17:26 07.11.2017 |
Брокер ХМ продолжает работать в Восточной Африке с благотворительной миссией. Так, в одном из городов Уганды компания построила новое здание школы для местных детей. Новое здание школы появилось в городе Вобулензи и теперь каждый ребенок, живущий там, получит шанс на достойное образование и достижение успеха в жизни.
Команда брокера ХМ считает, что предоставление равных возможностей - первый шаг для того, чтобы помочь нуждающимся сделать свою жизнь лучше. Новую школу компания назвала именем древнегреческого философа - Aristotle. Компания решила связать имя мыслителя со школой в Вобулензи не просто так. Аристотель считал, что «обучение ума без обучения сердца - не обучение».
Сотрудники брокера ХМ уверены, что детям, помимо образования, нужно еще прививать жизненные ценности, которые помогут им сформироваться как личность.
Руководство компании выразило благодарность местным жителям, которые также принимали участие в строительстве школы. Фотоотчет поездки брокера ХМ в Уганду и, в частности, в город Вобулензи можно просмотреть на сайте компании.
Также напомним, что брокер ХМ примет участие в особом мероприятии финсферы - выставке ITForum 2017, проведение которой запланировано на 23.11.17 в Милане.
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