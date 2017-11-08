Корпорация Roshen назвала сумму уплаченных налогов

В частности, из указанной суммы поступления от налога на прибыль составили 296,6 млн грн, военный сбор - 10,5 млн грн, НДС - 634,1 млн грн.

Как единый социальный взнос было выплачено 135 млн грн.

В местные бюджеты уплачено 136,6 млн грн, из которых поступления от налога на доходы физических лиц составили 126,4 млн грн, а также налог на землю и др. - 10,2 млн грн.

В корпорации отметили, что около 90-95% налогов уплачиваются в государственный бюджет Украины. Остальное выплачивается в бюджеты тех стран, где есть представительства компании, а именно: Польши, Венгрии, Литвы, России, Казахстана, Румынии, Болгарии.

В Roshen уточнили, что в целом по итогам 2016 года корпорация оплатила 1,545 млрд грн налогов, а в 2015 году - 1,337 млрд грн.

Ранее в расследовании Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP и "Следствие-Инфо" сообщалось, что целью перестройки структуры президентской кондитерской корпорации Roshen и создания офшорных компаний была минимизация налогов, а не передачи компании в "слепой траст".