Финансовые новости
- |
- 07.11.17
- |
- 11:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В "деле Мартыненко" появились новые подозреваемые
10:32 07.11.2017 |
В деле о растрате средств госпредприятия Восточный горно-обогатительный комбинат (ВостГОК) о подозрении объявлено еще трем лицам. Общее количество подозреваемых в этом производстве возросло до восьми человек, сообщает пресс-служба НАБУ.
О подозрении сообщено двум гражданам Австрии - гендиректору и директору австрийской компании-посредника Steuermann. По данным следствия, компания подконтрольна экс-главе комитета Верховной Рады по вопросам ТЭК Николаю Мартыненко, который также является подозреваемым.
Должностных лиц Steuermann подозревают в создании преступной организации и завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. Гендиректора австрийского ООО также подозревают в отмывании доходов, полученных преступным путем. Сообщение о подозрении топ-менеджерам Steuermann вручено в Австрии, сообщили в НАБУ.
Третий подозреваемый - гражданин Украины - является руководителем ряда компаний, которые систематически выигрывали тендеры в ГП ВостГОК, ГП НАЭК Энергоатом, ГП Объединенная горно-химическая компания. По данным НАБУ, он одновременно является главой иностранных предприятий, задействованных в схеме отмывания средств. О подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 и ч.5 ст.191 УК Украины, ему сообщено в Латвии.
20 апреля в рамках дела о растрате средств ГП ВостГОК размере $17,28 млн, детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении бывшему народному депутату, экс-главе комитета ВР по вопросам ТЭК Николаю Мартыненко. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.
В апреле-мае 2017 года о подозрение в указанном уголовном производстве также сообщено действующим топ-менеджерам НАК Нафтогаз Украины, ОАО Объединенная горно-химическая компания, ГП Восточный горно-обогатительный комбинат и Государственный концерн Ядерное топливо.
20 апреля сотрудники НАБУ задержали Мартыненко. 22 апреля судья Соломенского районного суда отказал в ходатайстве САП об аресте экс-депутата. Под поручительство Мартыненко взяли народные депутаты Максим Поляков, Виталий Корчик, Георгий Логвинский, Николай Княжицкий, Павел Пинзеник, Елена Ледовских, Вадим Пидберезняк, Андрей Тетерук, Федор Бендюженко, Елена Масорина, Елена Бойко, Виктор Еленский, Леонид Емец, Геннадий Кривошея, Виталий Сташук, Хвича Мепаришвиди и Вадим Кривенко. За Мартыненко поручились министр Игорь Жданов и член ЦИК Андрей Магера.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Международные резервы НБУ в октябре выросли на 4% до $18,7 млрд
ТОП-НОВОСТИ
|Кто возглавит МИД Польши и почему звучат жесткие заявления об Украине
|На фронте сохраняется некое подобие перемирия со вспышками обострения
|Банки залили межбанк валютой
|Волкер: У РФ есть два варианта действий на Донбассе - кипрской опции не дано
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В "деле Мартыненко" появились новые подозреваемые
|ХГЗ "Паллада" завершил строительство нового композитного дока грузоподъемностью 7,1 тыс тонн для кипрского заказчика
Длина стапель-палубы дока - 120 м, глубина погружения - 12,2 м. Корпус дока изготовлен из специального тяжелого морского судостроительного бетона, башни - из судостроительной стали, что обеспечивает снижение эксплуатационных расходов технического сооружения в 2-2,5 раза в сравнении с аналогичными стальными доками
|За 9 месяцев VS Банк увеличил прибыль в 2 раза до 112,8 млн гривен
|НБУ признал неплатежеспособным банк Богуслав
|FXOpen запускает конкурс "Классика без границ"
|Крупнейшим получателем возмещения НДС в октябре 2017г второй месяц подряд остается ММК им. Ильича
|Китай предлагает Украине достроить блок №4 ХАЭС по своей технологии HPR-1000 - глава "Энергоатома"
Это интересно
|На Манхэттене построят ультратонкий небоскреб
|Состоялся дебют смартфонов OPPO R11s и R11s Plus с экранами 18:9
|В деле полковника МВД РФ Захарченко всплыли новые миллионы
|BMW, Daimler, Ford и VW создали совместную сеть электрозаправок
|Уроженца Украины арестовали в США за мошенничество с криптовалютой
|ЕС формирует "батарейный альянс" для эры электромобилей
|Обнаружен ворующий криптовалюту троян CryptoShuffler