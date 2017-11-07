В деле о растрате средств госпредприятия Восточный горно-обогатительный комбинат (ВостГОК) о подозрении объявлено еще трем лицам. Общее количество подозреваемых в этом производстве возросло до восьми человек, сообщает пресс-служба НАБУ.

О подозрении сообщено двум гражданам Австрии - гендиректору и директору австрийской компании-посредника Steuermann. По данным следствия, компания подконтрольна экс-главе комитета Верховной Рады по вопросам ТЭК Николаю Мартыненко, который также является подозреваемым.

Должностных лиц Steuermann подозревают в создании преступной организации и завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. Гендиректора австрийского ООО также подозревают в отмывании доходов, полученных преступным путем. Сообщение о подозрении топ-менеджерам Steuermann вручено в Австрии, сообщили в НАБУ.

Третий подозреваемый - гражданин Украины - является руководителем ряда компаний, которые систематически выигрывали тендеры в ГП ВостГОК, ГП НАЭК Энергоатом, ГП Объединенная горно-химическая компания. По данным НАБУ, он одновременно является главой иностранных предприятий, задействованных в схеме отмывания средств. О подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 и ч.5 ст.191 УК Украины, ему сообщено в Латвии.

20 апреля в рамках дела о растрате средств ГП ВостГОК размере $17,28 млн, детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении бывшему народному депутату, экс-главе комитета ВР по вопросам ТЭК Николаю Мартыненко. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

В апреле-мае 2017 года о подозрение в указанном уголовном производстве также сообщено действующим топ-менеджерам НАК Нафтогаз Украины, ОАО Объединенная горно-химическая компания, ГП Восточный горно-обогатительный комбинат и Государственный концерн Ядерное топливо.

20 апреля сотрудники НАБУ задержали Мартыненко. 22 апреля судья Соломенского районного суда отказал в ходатайстве САП об аресте экс-депутата. Под поручительство Мартыненко взяли народные депутаты Максим Поляков, Виталий Корчик, Георгий Логвинский, Николай Княжицкий, Павел Пинзеник, Елена Ледовских, Вадим Пидберезняк, Андрей Тетерук, Федор Бендюженко, Елена Масорина, Елена Бойко, Виктор Еленский, Леонид Емец, Геннадий Кривошея, Виталий Сташук, Хвича Мепаришвиди и Вадим Кривенко. За Мартыненко поручились министр Игорь Жданов и член ЦИК Андрей Магера.