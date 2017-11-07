Брокер FXOpen сообщил своим клиентам о запуске конкурса «Классика без границ», в котором можно выиграть денежные призы. Соревнование будет проводиться на демо-счетах с 20.11.17 по 01.12.17.

Данный конкурс предоставляет трейдерам возможность не только получить денежное вознаграждение, но и усовершенствовать навыки в торговле на финрынке. Как сообщается, по окончании турнира брокер FXOpen определит десятку лучших трейдеров, которые разделят между собой призовой фонд в 2 тысячи долларов.

Участник соревнования, занявший 1-е место, будет награжден 800 долларами. Ознакомиться с суммами вознаграждения других 9-ти победителей можно на сайте FXOpen. Также представители компании отметили, что призовые деньги будут начисляться в виде снимаемой (50%) и неснимаемой (50%) суммы.

Согласно условиям конкурса, кредитное плечо составляет 1:500, заключать сделки можно по самым популярным парам валют, при этом можно использовать советники. Чтобы победить в соревновании, нужно увеличить стартовый депозит более чем на 20% и заключить 10 сделок, общий объем которых составит как минимум 20 лотов. По всем вопросам трейдеры могут обращаться в службу поддержки брокера.

По материалам: IAFT News

