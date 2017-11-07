Китайская China National Nuclear Corporation (CNNC) в сотрудничестве с Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) предложили Украине рассмотреть возможность достройки блока №4 Хмельницкой АЭС по собственной технологии Hualong One (HPR-1000), сообщил журналистам президент НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский.

"Они прибыли, чтобы предложить участие в достройке блоков №3 и №4 (ХАЭС - ИФ) по так называемой "формуле 1+1". То есть, третий блок достраивается по технологии ВВЭР, четвертый - по их, китайской, технологии - реактор Hualong", - сказал он.

По словам президента "Энергоатома", китайская сторона заявила о возможности высокого уровня украинской локализации при достройке блоков и готовности предоставить 85% финансирования от общей стоимости проекта.

"Они говорят едва ли не о 80% локализации и 85% финансирования проекта за счет ICBC. Разумеется, под государственные гарантии, что несколько снижает привлекательность предложения", - уточнил Ю.Недашковский.

Глава "Энергоатома" напомнил, что уже разработанное технико-экономическое обоснование (ТЭО) достройки Х3/Х4 на основе ВВЭР имеет положительные выводы государственной экспертизы по ядерной и радиационной безопасности, а также инвестиционной составляющей.

"Поэтому, если они хотят, чтобы их проект был реализован, мы должны совместно подготовить изменения в ТЭО. Для этого необходимо подписать соглашение о конфиденциальности, чтобы мы могли обмениваться не буклетами, а чувствительной коммерческой информацией. На основании этого сначала разработать технико-экономический анализ, который быстро разрабатывается, чтобы мы могли увидеть, насколько приемлемо это предложение для украинских реалий, и уже далее вносить изменения в ТЭО", - сказал он.

Ю.Недашковский считает, что предложение китайских компаний состоит не только в распространении своих технологий в Украине, но и в возможности последующего их применения в Европе.

Ранее, в ноябре 2015 года, президент Ю.Недашковский сообщал, что чешская Skoda подтвердила готовность участвовать в завершении строительства третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС путем производства двух комплектов реакторных установок.

По его данным, "Энергоатом" уже подготовил и согласовал со всеми заинтересованными ведомствами технико-концептуальное решение завершения строительства Х3/Х4 с применением реакторных установок Skoda.

Переговоры о коммерческих условиях сотрудничества со Skoda начались после денонсации в сентябре 2015 года Верховной Радой соглашения о завершении строительства Х3/Х4 совместно с РФ.

"Энергоатом" является оператором четырех украинских АЭС, на которых эксплуатируется 15 атомных энергоблоков, из которых 13 типа ВВЭР-1000 и два - ВВЭР-440, общей установленной мощностью 13,84 ГВт. Планируемая мощность блоков ХАЭС-3 и ХАЭС-4 - по 1 ГВт. Значительную часть вырабатываемой ими электроэнергии в случае достройки планируется экспортировать в страны ЕС.

