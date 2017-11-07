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"Укрзализныця" запустила двухэтажный поезд из Тернополя в столицу
07:17 06.11.2017 |
В субботу на маршрут впервые вышел двухэтажный поезд Тернополь - Киев.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
"4 ноября с Тернополя в Киев отправился скоростной поезд составом Skoda Wagonka. Второй двухэтажный поезд вышел на маршрут. В нем 636 мест для пассажиров", - говорится в сообщении.
Кроме остановок в областных центрах, поезд будет останавливаться в небольших городах Подолья: Казатине, Калиновке, Гниване, Деражне и Волочиске.
Поезд №747 Киев - Тернополь будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 17:24 и прибывать в Тернополь в 23:25. Обратное отправление из Тернополя в 4:06 и прибытие в Киев в 09:58.
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