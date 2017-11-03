Суд начал ликвидацию Никопольского южнотрубного завода

Хозяйственный суд Днепропетровской области 2 ноября начал процедуру ликвидации Никопольского южнотрубного завода (НПТЗ, Днепропетровская область).

Об этом говорится в сообщении завода, передает "Новое время".

Отмечается, что инициатором ликвидации стали акционеры предприятия. Срок ликвидационной процедуры - 1 год.

При этом, кредиторская задолженность предприятия составляет 179,8 млн грн, а общий размер активов - 4,5 млн грн.

Напомним, что 19 мая этого года акционеры НПТЗ решили ликвидировать предприятие.

До реструктуризации НПТЗ являлось монопольным в Украине предприятием по выпуску геологоразведочных, насосно-компрессорных и катаных труб для котлов высокого давления.

С третьего квартала 2000 года завод работает в рамках реструктуризированного предприятия.

До настоящего времени НПТЗ продукцию не производило, поскольку все производственные мощности внесены в уставные капиталы созданных вследствие реструктуризации завода. Основной вид деятельности был - сдача в аренду помещений и оборудования, которые ему принадлежат.

В начале февраля 2007 года компания Интерпайп приобрела на конкурсе 96,7% акций НПТЗ за 352,6 млн грн. По данным Нацдепозитария на первый квартал 2016 года, в собственности Транспортно-инвестиционных технологий находилось 96,7% акций НПТЗ.

В ноябре 2016 года 2 кипрские компании Plamsted Limited и Kamset Holdings Limited, являющиеся миноритарными акционерами НПТЗ, сконцентрировали по 19,3% акций предприятия, еще одна компания - Wolbert Company Limited (тоже Кипр) - купила 19,3% НПТЗ.

В свою очередь пакет акций мажоритарного акционера предприятия - Транспортно-Инвестиционных технологий, уменьшился с 96,7% до 38,7%.

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.