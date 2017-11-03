Финансовые новости
- |
- 03.11.17
- |
- 22:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Суд начал ликвидацию Никопольского южнотрубного завода
19:40 03.11.2017 |
Хозяйственный суд Днепропетровской области 2 ноября начал процедуру ликвидации Никопольского южнотрубного завода (НПТЗ, Днепропетровская область).
Об этом говорится в сообщении завода, передает "Новое время".
Отмечается, что инициатором ликвидации стали акционеры предприятия. Срок ликвидационной процедуры - 1 год.
При этом, кредиторская задолженность предприятия составляет 179,8 млн грн, а общий размер активов - 4,5 млн грн.
Напомним, что 19 мая этого года акционеры НПТЗ решили ликвидировать предприятие.
До реструктуризации НПТЗ являлось монопольным в Украине предприятием по выпуску геологоразведочных, насосно-компрессорных и катаных труб для котлов высокого давления.
С третьего квартала 2000 года завод работает в рамках реструктуризированного предприятия.
До настоящего времени НПТЗ продукцию не производило, поскольку все производственные мощности внесены в уставные капиталы созданных вследствие реструктуризации завода. Основной вид деятельности был - сдача в аренду помещений и оборудования, которые ему принадлежат.
В начале февраля 2007 года компания Интерпайп приобрела на конкурсе 96,7% акций НПТЗ за 352,6 млн грн. По данным Нацдепозитария на первый квартал 2016 года, в собственности Транспортно-инвестиционных технологий находилось 96,7% акций НПТЗ.
В ноябре 2016 года 2 кипрские компании Plamsted Limited и Kamset Holdings Limited, являющиеся миноритарными акционерами НПТЗ, сконцентрировали по 19,3% акций предприятия, еще одна компания - Wolbert Company Limited (тоже Кипр) - купила 19,3% НПТЗ.
В свою очередь пакет акций мажоритарного акционера предприятия - Транспортно-Инвестиционных технологий, уменьшился с 96,7% до 38,7%.
Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Неделя на межбанке завершилась очередным подорожанием доллара
ТОП-НОВОСТИ
|В Минюсте хотят кого-то обязать вносить в Госреестр имущественных прав на недвижимое имущество реальную стоимость
|Убийство председателя фракции БПП в Северодонецке: Почему за ним могут торчать уши Оппоблока
|НБУ прогнозирует рост монетарной базы на 6,2% и денежной массы на 9,1% в 2018
|Рост ВВП в 3-м квартале составил 2%, - НБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд начал ликвидацию Никопольского южнотрубного завода
|ПФТС на "голландском" аукционе реализовала пакет акций ФБ "Перспектива" в шесть дешевле стартовой цены
|Счета госпредприятия "Артемсоль" арестованы, компания может остановить работу
|Нафтогаз заявляет, что утратил газовую монополию
|История успеха клиента "ИнстаФорекс"
|ГП Антонов подтвердило переговоры с Россией по Руслану
Это интересно
|Razer Phone: игровой смартфон с флагманской начинкой и невероятным экраном
|Трейдеру из штата Пенсильвания было предъявлено обвинение в манипуляциях на фондовом рынке
|Бренд Caviar анонсировал iPhone X Tesla с зарядкой от света за $4400
|8 ситуаций, влияющих на вашу карьеру
|Робособака Sony aibo нового поколения стала более естественной и умной
|Citroen C4 Cactus оснастили «ковром-самолетом» и лишили «подушек»
|Tesla открыла самый большой зарядочный комплекс в мире