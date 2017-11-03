Фондовая площадка ПФТС в пятницу реализовала на аукционе по технологии снижения цены, так называемый "голландский аукцион", 192,7 тыс. акций (3,854% ценных бумаг) фондовой биржи "Перспектива" (обе - Киев).

Согласно сообщению на веб-сайте ПФТС, пакет акций был продан за 60,001 тыс. грн при стартовой цене 360,001 тыс. грн. То есть, одна акция оценена в 0,03 коп. или в 290 раз ниже биржевого курса по состоянию на 31 июля 2017 года и в 32 раза ниже номинальной стоимости (0,01 грн).

Помимо этого, биржа продала 18,558 тыс. облигаций компании "Эльба" (Киевская обл.) за 150,001 тыс. грн. Стартовая цена за пакет ценных бумаг была установлена на уровне 900,001 тыс. грн.

На аукцион также выставлялись 9,725 тыс. акций финансовой компании "Современные кредитные технологии" (Киев), которые реализованы не были.

Имя победителя и продавца в сообщении не уточняется.

Согласно системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующий пакет акций финкомпании "Современные кредитные технологии" по состоянию на 30 июня 2017 года принадлежал корпоративному негосударственному пенсионному фонду Национального банка Украины (КНПФ НБУ). Фонд также владел 36,6% акций эмитента облигаций - ПАО "Эльба".

АО "Фондовая биржа ПФТС", основанное в 1996 году, - один из крупнейших организаторов торгов ценными бумагами в Украине. Индекс ПФТС с 1997 года является официальным индексом Украины в S&P Emerging Markets.