Финансовые новости
- |
- 03.11.17
- |
- 22:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
|
|
"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
ПФТС на "голландском" аукционе реализовала пакет акций ФБ "Перспектива" в шесть дешевле стартовой цены
19:05 03.11.2017 |
Фондовая площадка ПФТС в пятницу реализовала на аукционе по технологии снижения цены, так называемый "голландский аукцион", 192,7 тыс. акций (3,854% ценных бумаг) фондовой биржи "Перспектива" (обе - Киев).
Согласно сообщению на веб-сайте ПФТС, пакет акций был продан за 60,001 тыс. грн при стартовой цене 360,001 тыс. грн. То есть, одна акция оценена в 0,03 коп. или в 290 раз ниже биржевого курса по состоянию на 31 июля 2017 года и в 32 раза ниже номинальной стоимости (0,01 грн).
Помимо этого, биржа продала 18,558 тыс. облигаций компании "Эльба" (Киевская обл.) за 150,001 тыс. грн. Стартовая цена за пакет ценных бумаг была установлена на уровне 900,001 тыс. грн.
На аукцион также выставлялись 9,725 тыс. акций финансовой компании "Современные кредитные технологии" (Киев), которые реализованы не были.
Имя победителя и продавца в сообщении не уточняется.
Согласно системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующий пакет акций финкомпании "Современные кредитные технологии" по состоянию на 30 июня 2017 года принадлежал корпоративному негосударственному пенсионному фонду Национального банка Украины (КНПФ НБУ). Фонд также владел 36,6% акций эмитента облигаций - ПАО "Эльба".
АО "Фондовая биржа ПФТС", основанное в 1996 году, - один из крупнейших организаторов торгов ценными бумагами в Украине. Индекс ПФТС с 1997 года является официальным индексом Украины в S&P Emerging Markets.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Неделя на межбанке завершилась очередным подорожанием доллара
ТОП-НОВОСТИ
|В Минюсте хотят кого-то обязать вносить в Госреестр имущественных прав на недвижимое имущество реальную стоимость
|Убийство председателя фракции БПП в Северодонецке: Почему за ним могут торчать уши Оппоблока
|НБУ прогнозирует рост монетарной базы на 6,2% и денежной массы на 9,1% в 2018
|Рост ВВП в 3-м квартале составил 2%, - НБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд начал ликвидацию Никопольского южнотрубного завода
|ПФТС на "голландском" аукционе реализовала пакет акций ФБ "Перспектива" в шесть дешевле стартовой цены
|Счета госпредприятия "Артемсоль" арестованы, компания может остановить работу
|Нафтогаз заявляет, что утратил газовую монополию
|История успеха клиента "ИнстаФорекс"
|ГП Антонов подтвердило переговоры с Россией по Руслану
Это интересно
|Razer Phone: игровой смартфон с флагманской начинкой и невероятным экраном
|Трейдеру из штата Пенсильвания было предъявлено обвинение в манипуляциях на фондовом рынке
|Бренд Caviar анонсировал iPhone X Tesla с зарядкой от света за $4400
|8 ситуаций, влияющих на вашу карьеру
|Робособака Sony aibo нового поколения стала более естественной и умной
|Citroen C4 Cactus оснастили «ковром-самолетом» и лишили «подушек»
|Tesla открыла самый большой зарядочный комплекс в мире