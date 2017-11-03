Как сообщила пресс-служба предприятия, арест счетов «Артемсоли» был проведен в рамках исполнительного производства на взыскание с госпредприятия 70,5 млн грн штрафных санкций в результате нарушения условий договора с КПВИ «Память» в период 2014-2015 годов.

«На данный момент исполнительная служба не уведомила надлежащим образом госпредприятие «Артемсоль» об открытии исполнительного производства, что является нарушением законодательства и Конституции Украины. Согласно полученной вчера вечером информации из банков, которые обслуживают счета предприятия, открыто исполнительное производство о принудительном исполнении и вынесено постановление об аресте имущества госпредприятия «Артемсоль», - говорится в сообщении.

Таким образом, по данным пресс-службы, в результате судебных тяжб между КПВИ «Память» и «Артемсолью», госпредприятие должно выплатить штраф в сумме 63,95 млн грн, судебный сбор - 172,5 тыс. грн и исполнительный сбор - 6,4 млн грн. В свою очередь, предприятие «Артемсоль» обратилось с кассационной жалобой в Высший хозяйственный суд Украины на вынесенные судебные решения.

На предприятии добавили, что в ходе длительных судебных разбирательств, «Артемсоль» отстаивала позицию признания договора с КПВИ «Память» недействительным, поскольку он противоречит интересам государства, не соответствует экономической цели хозяйственной деятельности госпредприятия и был заключен с целью создания искусственной задолженности «Артемсоли» перед КПВИ «Память».

«На момент заключения в договоре была установлена ориентировочная сумма - 16,06 млн грн, которая 20 июня 2014 года была увеличена до 63,95 млн грн. Согласно условиям договора, в результате нарушения в 2014 -2015 годах госпредприятием «Артемсоль» своих обязательств стало возможным взыскание с предприятия 63,95 млн грн», - отметила пресс-служба.

Потому, согласно сообщению, этот договор нарушает антикоррупционное законодательство Украины. В 2017 году руководитель госпредприятия Виктория Луценко обращалась в Комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике с просьбой содействовать в решении этого вопроса.

«Подписание договора и дополнений, протоколов к нему осуществлялось лицами, которые связаны между собой корпоративными интересами и родственными связями, что может указывать на их личную заинтересованность», - добавила пресс-служба.

В пресс-релизе сообщается, что в настоящее время руководитель госпредприятия Луценко предпринимает все возможные меры по предупреждению списания средств. Компания уже направила обращения в Министерство аграрной политики и продовольствия, Министерство юстиции, прокуратуру Донецкой области, НАБУ, повторно в комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике и главе Донецкой облгосадминистрации.

«В случае списания со счетов ГП «Артемсоль» вышеуказанных штрафных санкций может быть поставлено под угрозу выполнение социальных обязательств... Тем не менее, руководством предприятия принимаются меры, направленные на своевременную выплату работникам госпредприятия «Артемсоль» заработной платы и выполнение всех финансовых обязательств», - добавила пресс-служба.