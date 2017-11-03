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Нафтогаз заявляет, что утратил газовую монополию
17:05 03.11.2017 |
НАК "Нафтогаз Украины" заявляет, что не имеет монопольного положения на рынке газа и просит Антимонопольный комитет провести соответствующее исследование, чтобы опровергнуть или подтвердить это утверждение.
Об этом идет речь в пресс-релизе НАКу, переданном Укринформу.
"Нафтогаз потерял свое монопольное положение с интеграцией украинского рынка в европейский. Построено новое мощное сообщение со Словакией для поставок газа от европейских компаний. Абсолютно независимые импортеры газа, которых на рынке уже десятки, создают значительную конкуренцию для Нафтогаза. Положение Нафтогаза на рынке даже при большом желании не может привести, например, к тому, чтобы Нафтогаз продавал газ по цене, выше, чем на конкурентном рынке. Или, вообще, на худших для покупателей условиях. Отсутствие такой возможности доводит тот факт, что Нафтогаз не занимает монопольного (доминирующего) положения на рынке", - объяснил коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко.
Он отметил, что сейчас Нафтогаз в соответствии с решениями правительства имеет почти 100% часть в снабжении газа предприятиям теплокоммунэнерго и в оптовой продаже газа региональным газоснабжающим компаниям для удовлетворения потребностей населения.
"Но это не значит, что Нафтогаз занимает монопольное (доминирующее) положение - потому что если Нафтогаз захочет продавать газ этим компаниям на условиях, худших за рыночные, то они будут покупать газ у других продавцов. Поэтому разговоры о "монопольном" положении Нафтогаза - это в лучшем случае инерция от времен, когда Нафтогаз еще не "прорубил окно в Европу" и не обеспечил значительной конкуренции на оптовом рынке", - убежден Витренко.
В то же время, он выразил мнение, что монопольное положение до сих пор имеют облгазсбыты, что поставляют газ населению, получая его от Нафтогаза.
"Их положение на рынке приводит к недопущению конкуренции в снабжении газа населению и притеснению интересов других участников рынка, который был бы невозможным при условиях существования значительной конкуренции", - сказал Витренко.
Как отмечается, Нафтогаз обращается в Антимонопольный комитет Украины с просьбой провести собственное исследование рынка газа, которое сможет подтвердить или опровергнуть выводы анализа Компании. Также Нафтогаз обращается к международным партнерам Украины, в первую очередь, к Секретариату Энергетического Сообщества, с просьбой оказать соответствующую экспертную поддержку.
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