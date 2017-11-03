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История успеха клиента "ИнстаФорекс"
16:24 03.11.2017 |
Некоторые полагают, что заработать хорошие деньги на Форекс можно только благодаря удаче. Но в «ИнстаФорекс» считают иначе, так как клиенты компании добиваются успеха благодаря своим стараниям.
Так, недавно Чеслав Субаровский, трейдер, сотрудничающий с брокером, смог за две недели увеличить свой депозит с 200 долларов до 25 тысяч долларов. Чеслав заинтересовался рынком Форекс еще в 2013 году. Все эти 4 года трейдер периодически вел торговлю, не применяя при этом индикаторы. Заключить рекордно прибыльную сделку Субаровскому помогли его технические знания и уровни поддержки/сопротивления.
Чеслав считает, что для успеха на Форекс необходимо научиться правильно читать графики и идти за рыночным трендом. Субаровский также отметил, что, работая на финрынке, нужно не играть, а трезво принимать решения, оперативно реагируя на все изменения рынка.
Специалисты «ИнстаФорекс» решили добавить к рекомендациям Субаровского еще несколько пунктов. Эксперты брокера советуют трейдерам быть собранными и настойчивыми, а также не бояться возможных неудач. Ознакомиться с условиями сотрудничества с «ИнстаФорекс» можно на сайте компании.
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