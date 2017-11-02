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Телетрейд: Рубль оторвался от нефти
17:20 02.11.2017 |
Корреляция между рублем и нефтью в последнее время достигла минимальных значений в этом году. Нефть прошла ключевой уровень сопротивления в 59-60 долл. за барр. и показала максимум за последние два года, цена «брент» достигла почти 62 долл. А вот у рубля дела шли не так хорошо. Котировки в паре доллар-рубль ниже 57.50 не опускались и при всяком удобном случае уходили вверх выше уровня 58 рублей. Цена барреля в рублях поднялась выше 3500, что уже намного выше так называемых желательных цен для бюджета РФ, которые в последние годы часто обозначались людьми из правительства в 3200-3300 рублей за барр. Аналитики Телетрейд отмечают два ключевых фактора, определяющих такое поведение рубля.
Во-первых, мировые рынки готовятся к повышению процентной ставки в США. Сильные макроэкономические данные последних недель сделали ужесточение монетарной политики ФРС неизбежным. Традиционно такие ожидания приводят к укреплению доллара, частичному выходу инвесторов из активов emerging markets. Поэтому снижались цены на наши ОФЗ и чувствовалось давление на рубль. Во-вторых, процесс санации крупнейших частных банков, который проводит ЦБ РФ, изменил ситуацию с ликвидностью. Если в августе-сентябре проблемные банки вынуждены были использовать для фондирования дорогой инструмент ЦБ - фиксированное РЕПО, тогда объем операций доходил до рекордного значения 750 млрд рублей, то после решения о санации актуальность фиксированного РЕПО исчезла, объем операций резко упал, до 5-8 млрд руб. Проблемы с ликвидностью у банков закончились, ее даже стало слишком много. Деньги парковались на депозите в ЦБ, который даже вынужден был объявить о размещении своих купонных облигаций на 324 млрд рублей. Можно предположить, что излишняя ликвидность начала заходить и на валютный рынок, прежде всего в американский доллар. Поэтому пока (ударение на слово «пока») нефть и перестала быть главным аргументом в курсообразовании нашей валюты.
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