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Burisma Злочевского взяла под контроль газодобывающую компанию
15:08 02.11.2017 |
Группа компаний Burisma вошла в состав учредителей газодобывающей компании «Надрагазвыдобування» (Львов), имеющей лицензию на разработку Шевской площади в Днепропетровской области. Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра юридических лиц Министерства юстиции.
Контроль был оформлен через ООО «Первая украинская газонефтяная компания». По данным enkorr, она вошла с состав учредителей «Надрагазвыдобування» в середине августа этого года. Предыдущим собственником компании была кипрская Miresentio Trading Ltd. Тогда же новым руководителем компании был назначен Александр Ткачук, который сменил на посту руководителя Дмитрия Гурского, бывшего до 2010 г. замминистра окружающей среды.
Напомним, в конце 2016 г. Антимонопольный комитет обнародовал перечень аффилированных с Burisma компаний, среди которых ООО «Надрагазвыдобування» тогда не числилась.
ООО «Надрагазвыдобування» получило специальное разрешение на разработку Шевской площади (18,7 кв. км) весной 2016 г. сроком на 20 лет. В данный момент компания проводит разведывательное бурение на этой площади.
Как сообщал enkorr, в мае 2017 г. Brociti Investments Limited (Кипр), входящая в группу Burisma, получила разрешение АМКУ на покупку более 50% компании Diloretio Holdings Ltd, которой, в свою очередь, в Украине принадлежит 3 нефтегазовые компании: «Системойлинжениринг», «Нефтегазпромышленная геология» и «Технокомсервис» (все три - Киев).
Справка enkorr
Burisma Holdings владеет украинскими добывающими компаниями «Эско-Пивнич», «Пари», «Первая украинская нефтегазовая компания» и «Алдеа». В портфеле Burisma также разрешения на разработку месторождений в Днепровско-Донецком, Карпатском и Азово-Кубанском бассейнах.
В целом компания владеет и разрабатывает 20 лицензий на добычу углеводородов в Украине, 99% добычи приходится на природный газ.
Совокупный объем добычи природного газа в 2016 г. составил более 1 млрд куб. м
Burisma контролируется Николаем Злочевским, который занимал должность министра экологии в правительстве Николая Азарова со 2 июля 2010 г. по 20 апреля 2012 г. В начале 2015 г. Злочевский был объявлен в розыск по подозрению в незаконном обогащении. Спустя 2 года уголовные дела в отношении Злочевского и группы Burisma были закрыты.
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